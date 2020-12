Creatief aan de slag met Diamond Painting

Diamond Painting is een nieuw soort vrijetijdsbesteding die steeds populairder wordt. Het plakken van steentjes op doek dankt zijn populariteit door verschillende redenen. Zo neem je tijdens Diamond Painting echt even tijd voor jezelf en heeft het plakken van de steentjes een ontspannend effect. Ook leer je tijdens deze bezigheid om heel goed te focussen.



Zo werkt Diamond Painting



Met Diamond Painting worden gekleurde diamantjes of steentjes op een canvasdoek geplakt. Het canvasdoek is voorbedrukt met symbolen, waardoor je precies kunt zien welke steen of diamant op welke plaats geplakt moet worden. De symbolen op het canvasdoek zijn terug te vinden op een lijst met kleurnummers. Het symbool op het doek moet matchen met het kleurnummer om erachter te komen welke kleur steentjes op het doek geplaatst moeten worden. Vervolgens worden de juiste steentjes uit het zakje gehaald en in een schudbakje geplaatst. Door het schudbakje voorzichtig te schudden, komen de steentjes netjes naast elkaar te liggen. Hierdoor kun je de steentjes beter pakken. Een heel secuur werkje waar je goed gefocust voor moet zijn!



Speciale pen en wax voor het plaatsen van de steentjes



Nadat je hebt uitgezocht welk steentje waar moet komen, haal je de plakkende folie die op het canvasdoek zit voor een deel van het doek af. Ook haal je de folie van de speciale wax. Deze wax is nodig om de steentjes op het canvasdoek te plakken. Het plaatsen van de steentjes gaat met een speciale pen die eerst in de wax gedrukt moet worden. Het is de bedoeling dat je een puntje wax aan de pen ziet zitten. Pak vervolgens met de pen een steentje uit het schudbakje en plaats het steentje op de juiste plek op het canvasdoek. Plaats steentje voor steentje en doet dat net zolang tot het canvasdoek vol is geplakt met allemaal gekleurde diamantjes. Wanneer je lange rijen met dezelfde steentjes moet plaatsen, kun je ook de achterkant van de pen gebruiken. De achterkant van de pen is namelijk speciaal geschikt voor het maken van lange rijen.



Iedereen kan het leren



Een groot voordeel van Diamond Painting is dat iedereen het kan leren. Er gaat geen lang proces aan vooraf om Diamond Painting onder de knie te krijgen, maar is een hobby die geschikt is voor vrijwel iedereen die van knutselen houdt. Deze hobby is geschikt voor zowel jong als oud, waardoor het ook een leuke hobby is om bijvoorbeeld samen met je kinderen te doen. Ook is het een leuke bezigheid om samen met vriendinnen te doen onder het genot van een lekker kopje thee of koffie.



Prachtig resultaat voor aan de muur



De gedetailleerde kunstwerken worden gemaakt op canvasdoek van premium kwaliteit en ook de diamantjes schitteren meer dan ooit. Hierdoor is het ook heel leuk om het uiteindelijke kunstwerk, waar je zo hard aan hebt gewerkt, een mooi plekje aan de muur te geven. Hierdoor heb je zelfs als het schilderij eenmaal af is er nog heel lang plezier van.