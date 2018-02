Kick-off gemeenteraadsverkiezingen op MBO College Amstelland

Burgemeester Bas Eenhoorn gaf gisteren op MBO College Amstelland de aftrap van de campagne ‘Jouw stem heeft toekomst’. De campagne is bedoeld om de opkomst te bevorderen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.



De burgemeester ging in gesprek met de aanwezige 18+ studenten over de zin van stemrecht. Hoewel nog niet iedereen wist welke partij ze wilden kiezen, gaven zij aan zeker te zullen stemmen. Hoofdreden was dat ze zo hun stem konden laten horen en zo meebepalen wat er in hun eigen leefomgeving gebeurt. Daarna onthulde de burgemeester het beeldmerk en de hashtag van de campagne.



Er is juist voor MBO College Amstelland gekozen om ook jongeren bij de campagne te betrekken. Daarnaast wordt hier op 21 maart voor het eerst een stembureau ingericht.



De komende weken is de campagne in verschillende uitingen te zien, zoals op de gemeentepagina, de website, driehoeksborden, sociale media en als doek op een vuilniswagen. ‘Jouw stem heeft toekomst’ is de slogan die gebruikt wordt op de uitingen.



Meer informatie over de verkiezingen is te vinden op: www.amstelveen.nl/verkiezingen