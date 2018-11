Scholieren krijgen software voor kaarten en geo-analyses via ‘ArcGIS voor op School’

Het aardrijkskundeonderwijs voor middelbare scholieren wordt verder ontwikkeld. IT-leverancier Esri biedt vanaf nu kosteloos toegang aan tot ArcGIS Online. Hiermee kunnen scholieren kaarten maken en geo-analyses uitvoeren.



Middelbare scholieren zijn volop gewend om met digitale tools te werken. Daar wordt ArcGIS Online nu aan toegevoegd. Om de toegang tot een Geografische Informatie Systeem (GIS) in het onderwijs te faciliteren lanceerde Esri Nederland onlangs tijdens de KNAG Onderwijsdag het speciale programma ‘ArcGIS voor op School’. Docenten kunnen via dit programma kosteloos gebruik maken van ArcGIS Online en hun leerlingen toegang geven tot deze software. ArcGIS is wereldwijd het meest gebruikte GIS. Tijdens de KNAG Onderwijsdag gaven Tim Favier, docent en onderzoeker aan Universiteit Utrecht, en Tom Kuijpers, GIS-onderwijscoördinator bij Esri Nederland, een presentatie aan meer dan 100 aardrijkskunde docenten waarin zij de mogelijkheden van GIS binnen het onderwijs lieten zien en de ‘ArcGIS voor op School’-leeromgeving introduceerde aan de docenten.



GIS is examenstof



“GIS-applicaties zijn nu expliciet opgenomen in het nieuwe examenprogramma voor HAVO en VWO”, vertelt Tim Favier. “Dit is gedaan omdat steeds meer professionals bij bedrijven, overheden en kennisinstituten gebruik maken van GIS bij geografische vraagstukken. GIS hoort daarom ook gewoon bij het schoolvak aardrijkskunde.



ArcGIS Online: voor elke middelbare school geschikt



“Het gebruik van GIS in het onderwijs is nog beperkt”, weet Tom Kuijpers. “Er is terughoudendheid want voor leerlingen zou het lastig zijn.” Favier stelt dat ArcGIS Online voor elke school geschikt is. “Dit is een eenvoudig te gebruiken tool waar niet veel kennis van datasets en complexe tools voor nodig is.” Scholen kunnen vanaf nu kosteloos gebruik maken van ArcGIS Online door de ‘ArcGIS voor op School’-leeromgeving aan te vragen.



Wat krijgen scholen bij hun ‘ArcGIS voor op School’-leeromgeving?



De ArcGIS voor op School-leeromgeving bevat:



• Veldwerkapplicaties, waardoor leerlingen via hun smartphone data kunnen inwinnen in het veld.



• Kaarten van hoge kwaliteit, op zowel lokale als globale schaal en in 2D en 3D.



• Data-analysetools en presentatietools, zoals StoryMaps.



• The Living Atlas of the World, die toegang geeft tot duizenden kaartlagen.



• Nederlandstalig en op het curriculum gericht lesmateriaal.



• Online trainingen, MOOC's, online tutorials en webinars.



Meer informatie over het programma staat op http://www.esri.nl/arcgis-voor-op-school.