Patent op betere camerabeelden

Autoruitspecialisten zijn van mening dat de huidige optische kwaliteit van veiligheidsglas de ontwikkeling naar autonoom rijden in de weg staat. Reden voor DK om een nieuw systeem te ontwikkelen. Dit systeem is in het veiligheidsglas geïntegreerd en kan ook in een bestaande productiefaciliteit worden opgenomen. Inmiddels heeft het bedrijf hier patent op aangevraagd.



Steeds meer voertuigen verlaten de productielijn met hulpmiddelen zoals adaptive cruise control, lane assist en park assist. ADAS en AD camerasystemen spelen een steeds grotere rol in de auto’s, passend in de opmars naar volledig autonoom rijden. Tegelijkertijd vormt de beperkte optische kwaliteit van de voorruit een belemmering in deze ontwikkeling. Beelden van verschillende camera’s moeten met radarsignalen samenvloeien tot één beeld. En dat kost rekenkracht. Zeker wanneer die beelden niet helemaal overeenstemmen met de werkelijkheid. Eén van de restricties voor autonoom rijden zal computerkracht zijn die hiervoor nodig is.



Lensvervorming

“Veiligheidsglas bestaat uit meerdere lagen die kleine lensvervormingen veroorzaken”, legt directeur Bart Driehuis van DK uit. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het maken van autoruiten voor prototypen en conceptauto’s. “Dergelijke vervorming is sterker waarneembaar naarmate de cameralens dichter bij de voorruit wordt geplaatst. Hoe betrouwbaarder de beelden zijn, hoe minder rekenkracht benodigd is voor het algoritme.”



De camera’s simpelweg op grotere afstand van de voorruit plaatsen leidt tot een opeenstapeling van nieuwe problemen: bijvoorbeeld op het gebied van beschikbare ruimte, beperkingen in het design van de auto en de mogelijkheid op vervuiling van de lens. Ook het toepassen van een groothoeklens is hierbij uitgesloten. De optische kwaliteiten van de gehele voorruit verbeteren is een zeer kostbare aangelegenheid. De oplossing van DK was even prijsbewust als doeltreffend: ‘Wat nu als we dit alleen op de plek van de camera’s doen?’



Plaatselijk optimaliseren

Hiervoor integreert DK het camerasysteem met het veiligheidsglas. Bart Driehuis: “We verbeteren de optische kwaliteit van de voorruit plaatselijk tot een factor tien of zelfs twintig! Alleen op de plekken waar dit noodzakelijk is. Deze techniek maakt ook het toepassen van LiDAR technologie in de auto mogelijk. Kortom: optische beperkingen van de voorruit vormen met onze uitvinding niet langer een barrière in de ontwikkeling van steeds autonomer rijdende auto’s. Het camerasysteem geeft een scherp beeld dat overeenkomt met de werkelijkheid”, verzekert Driehuis. Handig legt hij tot slot een link met een andere innovatie van DK: “Zeker wanneer je het combineert met ons gepatenteerd ruitenwisserschoonmaaksysteem.”