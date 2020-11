Bencom Group wint prijs tijdens Odyssey Momentum

Bencom Group is in de prijzen gevallen tijdens de vierde editie van de Odyssey Hackathon. Het Bencom team deed mee aan een 49 uur durende online wereldwijde samenwerking om oplossingen te ontwikkelen voor duurzame uitdagingen. Het team deed mee aan Vattenfall’s challenge voor slimme meter data infrastructuur en boog zich over de rol hiervan in de energietransitie naar een fossielvrije toekomst.



Odyssey Momentum



Dit jaar kreeg de Odyssey Hackathon een nieuwe naam: Odyssey Momentum. Een samenwerking waarin meer dan 2000 mensen uit 60 verschillende landen in één weekend oplossingen ontwikkelen voor complexe uitdagingen. Met als doel wereldwijd maatschappelijke en economische impact te realiseren op o.a. het gebied van stedelijke ontwikkeling, logistiek, gezondheidszorg, natuurbehoud en de energietransitie. Door corona kwamen de 105 teams niet fysiek bij elkaar in Groningen, maar werd een uniek online platform gebouwd waarbinnen de teams en experts met elkaar de samenwerking opzochten.



Slimme meter



Het Bencom team deed, vanuit haar expertise in de energiemarkt (Gaslicht.com), mee aan de uitdaging ‘een fossielvrije toekomst’, met de focus op de werking van de slimme meter. Uit onderzoek van Netbeheer Nederland blijkt dat de consument nog altijd onvoldoende de voordelen ziet van het gebruik van de slimme meter. Daarnaast haperen slimme meters te vaak waardoor deze niet de geplande rol binnen de energietransitie kunnen spelen. Bovendien zorgt de huidige infrastructuur ervoor dat de data pas na 24 uur gecommuniceerd wordt. Daarbij is het GPRS-communicatiemiddel van enkele type meters binnenkort niet meer beschikbaar, waardoor een groot aantal meters straks niet meer kan worden uitgelezen. Het vervangen van deze meters kost veel geld.



Slimme meters zijn nodig voor de energietransitie. Het stelt de consument in staat bewust met energieverbruik om te gaan. Aan de andere kant zorgt de slimme meter er ook voor dat de balans op het energienet goed geregeld kan worden.



Oplossing



Bencom team ontwikkelde in 49 uur een prototype voor een nieuwe data infrastructuur voor de slimme meter. Daarbij staat de consument centraal, heeft zij zelf de controle over de data en geeft zij toestemming wie de data in mag zien. Een oplossing die niet alleen de consument voordelen biedt, maar ook de netbeheerders en energieleveranciers:



· De consument krijgt inzicht in het energieverbruik en speelt daarmee een actievere rol in de energietransitie



· De netbeheerder kan de druk op het net beter verdelen, waardoor het netwerk veilig blijft



· De energieleverancier wekt gerichter stroom op, kan consumenten betere bespaaradviezen geven en levert daardoor een duurzame bijdrage



In de oplossing is gebruikgemaakt van de nieuwste technieken die jaren geleden nog niet bestonden. Denk bijvoorbeeld aan de blockchaintechnologie die gebruikt wordt om de toestemming van de consument voor het inzien van de data goed te registreren.



Na de pitch aan de internationale jury van Vattenfall, Enexis en NEDU werd Bencom Group uitgeroepen als winnaar in de categorie ‘fossielvrije toekomst’. Ben Woldring (CEO & oprichter van de Bencom Group) geeft aan dat het ontwikkelde prototype potentie biedt voor een duurzamere toekomst: “De consument krijgt meer inzicht in het energieverbruik en kan hiermee beter gebruikmaken van de lokale groene initiatieven. Dit is een belangrijke stap voor de consument en de energiesector’’.



Toekomst



In de komende maanden wordt het prototype verder uitgewerkt, daarna start de eerste pilotfase.



Rutger van Zuidam, oprichter van Odyssey, is enthousiast over het prototype: “Dit kan echt het verschil maken voor consumenten. Tijdens het hackathon weekend is er heel succesvol samengewerkt met de netbeheerders die in Momentum aanwezig waren. Ik kijk uit naar de resultaten van de pilot. Verder hoop ik dat mijn eigen slimme meter spoedig aan dit protocol kan worden gekoppeld, zodat ik zelf de data kan delen met mijn favoriete slimme toepassingen, waarmee ons energieverbruik thuis kan worden teruggebracht.”