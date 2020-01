Van Dorp breidt specialisme Zwembaden uit met overname KWB te Boxtel

Van Dorp heeft overeenstemming bereikt over de overname van de aandelen van Kunststofwerktuigbouw Kawebe B.V. (KWB) te Boxtel. KWB is al 30 jaar actief in zwembadtechniek, waterbehandeling en kunststof leidingwerk en bedient zowel de Nederlandse als de Belgische markt. Er werken momenteel 42 medewerkers (38 FTE) en het bedrijf heeft een omzet van circa 7,5 miljoen euro.



De overname past goed binnen de strategie van Van Dorp. Het familiebedrijf heeft het specialisme Zwembaden namelijk al in huis en versterkt hiermee haar positie in dit segment.



Voor KWB zorgt de overname ervoor dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Ook profiteert het bedrijf dankzij de samenwerking van diverse specialismen, zoals op het gebied van ICT en de aanpak van technisch beheer. De dagelijkse leiding ligt bij Roger Gunther.



Over Van Dorp



Van Dorp is een duurzame technisch dienstverlener, met 19 vestigingen door heel Nederland. Het familiebedrijf biedt een totaalpakket aan technische diensten en installaties.