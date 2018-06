‘Brexit spannend voor de export van voeding, planten en bloemen’

Zo’n 10% van de Nederlandse agrarische export gaat naar het Verenigd Koninkrijk (VK) en Nederland is de grootse agro-exporteur naar het VK. Per jaar gaat er alleen al voor zo’n 2 miljard euro aan groenten en fruit naar de overkant van het Kanaal en bijvoorbeeld één op de vier zakken van onze ‘exportfrites’ komt in de beroemde britse fish and chips terecht. Vanwege deze grote handelsstromen kunnen de verschillende Brexit-scenario’s onze agrarische export flink in de war schoppen. Sowieso komen er meer handelsbarrières die de handel duurder maken. Om ondernemers te helpen bij een goede Brexit-voorbereiding organiseren het ministerie van LNV, LTO-Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag gezamenlijk een grote bijeenkomst bij bloemenveiling Flora Holland in Naaldwijk. Hierbij zijn zo’n 280 ondernemers uit allerlei agrarische sectoren aanwezig. Experts van o.a. de douane, de NVWA, Rabobank en keuringsdiensten geven ter plekke advies aan ondernemers.



Minister Schouten van LNV: “Met dit soort bijeenkomsten willen we iedereen bewust maken van de verschillende scenario’s en het belang van een goede voorbereiding. Want dat is cruciaal: voorbereiding! Met extra mensen bij de douane, de NVWA en overige keuringsdiensten zorgt de overheid voor extra capaciteit om wachttijden voor grensformaliteiten kort te houden. Ook zijn er tal van tips en tools voor ondernemers ontwikkeld. Zo doen wij er samen met LTO, VNO-NCW en MKB-Nederland alles aan om te zorgen dat boeren, tuinders en andere agro-ondernemers weten wat hen te doen staat. Er zijn geen redenen om niet nu al aan de slag te gaan. Zo kunnen we als agrarische exportgrootmacht onze sterke positie op de Britse markt behouden.”



Flinke extra kosten



Eén van de belangrijkste boodschappen aan de ondernemers in de zaal was dat Brexit hoe dan ook betekent dat douaneprocedures terugkeren. Als de onderhandelingen spaak lopen is dat zelfs al het geval per 29 maart 2019, maar anders per 31 december 2020. Deze procedures en keuringen kunnen de handel in verse producten (die in de Britse supermarkten moeten liggen) flink hinderen en zorgen voor extra kosten. Lees alles over de extra kosten waar bedrijven straks mee te maken krijgen in onder meer deze studie van KPMG.



Ook kansen



Voor sommige bedrijven eisen de dalende koopkracht en teruglopende groei in het VK nu al hun tol, net als de zwakkere pond. Verder is het niet uit te sluiten dat de Britse wetgeving straks gaat afwijken van de EU-regels, wat leidt tot moeilijker toegang tot de Britse markt. Voor individuele ondernemers kan Brexit overigens ook kansen brengen. Zo profiteren Nederlandse veevoederbedrijven en kassenbouwers bijvoorbeeld van de toegenomen aandacht voor meer productie in het VK zelf.



Gevaarlijk spel



Marc Calon, voorzitter LTO Nederland: “Onze inzet in Brussel is dat de handel met het VK zo veel mogelijk ongehinderd door kan gaan. Maar we moeten serieus rekening houden met een ‘harde’ Brexit. Daarom raden wij onze boeren en tuinders aan om in gesprek te gaan met hun afnemers. Zijn die er al mee bezig? En vooral; wat spreken we af als het misgaat?”



Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: “Het VK speelt een gevaarlijk ‘spel’. Een harde Brexit kan ons meer dan 4% economische groei schelen tot 2030. Zelfs in gunstiger scenario’s zijn er aanzienlijke kosten door extra procedures en handelingen. Ondertussen weten we dat 35.000 bedrijven nu zaken doen met het VK, maar geen enkele ervaring hebben buiten de EU. Die groep bedrijven komt nog maar mondjesmaat in beweging. Die moeten we in de actie stand krijgen. Op Brexit-day ben je namelijk te laat en sta je achteraan de rij bij de douane.“



Meer informatie:



De belangrijkste exportproducten naar het VK en hun geschatte exportwaarde in euro: verse en verwerkte groenten en fruit (2 miljard euro, veel glasgroenten, uien, verwerkte producten), vleesproducten (1,3 miljard, o.a. bacon voor het beroemde English Breakfast), sierteelt (1,1 miljard), zuivelproducten (250 miljoen), aardappelen (200 miljoen), suiker (154 miljoen).