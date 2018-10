TextielMuseum wint The Best in Heritage - Project of Influence 2018 in Dubrovnik!



De prijzenkast van het TextielMuseum wordt verder aangevuld! Gisteren won het TextielMuseum tijdens het ‘The Best in Heritage’ congres de ‘Project of Influence Award 2018’. Deze prijs werd uitgereikt door een internationale vakjury in Dubrovnik, Kroatië.



Vorig jaar won het museum in Tilburg nog de BankGiro Loterij Museumprijs 2017. Het winnen van deze prijs was aanleiding voor de jury om het TextielMuseum te nomineren voor The Best in Heritage 2018. Elk jaar selecteert een internationale jury wereldwijd de beste en meest succesvolle projecten om zich te komen presenteren tijdens het jaarlijkse congres. De projecten worden o.a. beoordeeld op hun kwaliteit en de manier waarop erfgoed op vernieuwende wijze toegankelijk wordt gemaakt. Directeur Errol van de Werdt presenteerde gisteren het unieke museumconcept in Dubrovnik, Kroatië.



Uit de 48 genomineerde projecten werd het TextielMuseum gekozen als wereldwijd het meest vernieuwende en invloedrijke concept. Daarnaast ontving het project ‘The Lost Palace’ in Whitehall Palace de publieksprijs.



The Best in Heritage

The Best in Heritage is een initiatief van Europa Nostra en The International Council of Museums (ICOM), met vertegenwoordigers uit o.a. Europa, de Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Australië en Canada. Dit jaar vond het jaarlijkse congres plaats in Dubrovnik, Kroatië van 25 t/m 29 september.



TextielMuseum: op weg naar een Makersmuseum

Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan een vernieuwd museumconcept. De eerste stappen worden gezet om te transformeren van een 'Museum in Bedrijf' naar een Makersmuseum. Het TextielLab wordt in dit concept nog beter geïntegreerd in het museum, waardoor zowel voor de bezoeker, als voor de professional een ideale leer- en werkomgeving worden gecreëerd.