Elektrisch rijden maakt snelle opmars in leasemarkt

De elektrische auto wint snel aan populariteit bij de leaserijder. Bij Alphabet, marktleider in elektrisch leasen, is het aandeel in het totale aantal nieuw bestelde auto’s dit jaar al verdubbeld. Een op de zes leaserijders kiest inmiddels voor een elektrische auto.



Het aantal verkochte elektrische auto’s in Nederland is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van 2017. Bijna een op de twintig verkochte auto’s is nu elektrisch. Nederland loopt voorop: zo zijn er in ons land de meeste laadpunten per vierkante kilometer en per kilometer wegdek. Er zijn nu bijna 4.000 voltijdbanen in Nederland in deze sector.



Alphabet marktleider in full EV



De populariteit van elektrisch rijden is goed te merken bij Alphabet. In de eerste vijf maanden van dit jaar was 16,1% van alle nieuw bestelde personenauto’s een (volledig) elektrische auto. Over heel 2018 was dat aandeel nog 7,7%. Ruim 5% van het totale wagenpark van Alphabet is nu full EV. ‘Dat is veel meer dan gemiddeld in de leasemarkt, waar 2,9% van alle personenauto’s elektrisch is. Daarmee zijn we marktleider. Het aantal bestelde elektrische bestelwagens is dit jaar zelfs met 200% gestegen ten opzichte van 2018’, aldus Simon Corsèl, manager communications bij Alphabet.



Vooral dieselrijder kiest elektrisch



Vooral dieselrijders stappen over naar de elektrische auto: het aandeel van dieselauto’s in de leasevloot is tussen 1 april 2018 en 1 juni 2019 gedaald van 36% naar 21%. Maar ook de benzineauto wint aan populariteit met een gegroeid aandeel van 59% (was 52%). Het aandeel van hybride auto’s is stabiel op 4%.



Top 5 full EV bij Alphabet



- Volkswagen - GOLF



- Tesla - 3



- BMW - I3



- Jaguar - IPACE



- Hyundai - KONA



Belangstelling is groot



Steeds meer mensen willen weten hoe het zit met elektrisch leasen. Alphabet organiseert een aantal webinars per jaar. Voor 2019 staan ze allemaal in het teken van EV. Het eerste webinar heeft inmiddels plaatsgevonden en is in vergelijking met eerdere jaren 100% vaker bekeken en veel hoger gewaardeerd. Dat is een duidelijke graadmeter voor de toenemende belangstelling voor EV. De meest gestelde vragen waren:



- Kan ik met mijn elektrische auto op vakantie?



- Welke auto’s komen eraan (met name in de prijsklasse van € 30.000 tot € 40.000)?



- Hoe snel kan ik laden (er is toenemende interesse in snelladen)?



- Wat gebeurt er na 2020 met de bijtelling?