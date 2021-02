Loodgieters verwachten veel waterschade bij dooi

De vrieskou zorgt voor topdrukte bij de verwarmingsbedrijven door haperende cv-ketels. Installateurskoepel Techniek Nederland verwacht dat de invallende dooi tot veel waterschade zal leiden. Wanneer het water in kapotgevroren leidingen weer gaat stromen, loopt het door scheuren in de leiding weg. Wie de leidingen controleert en scheurtjes aantreft, doet er goed aan nu al een deskundige loodgieter in te schakelen.



Bevroren leidingen en watermeters



De loodgieters die aangesloten zijn bij Techniek Nederland kregen de afgelopen week al veel meldingen binnen van bevroren leidingen en watermeters. De bedrijven zijn volop bezig met het verhelpen van de problemen om erger te voorkomen. Toch verwachten de installateurs dat de grote drukte nog moet komen. In veel woningen en andere gebouwen komt de vorstschade pas aan het licht wanneer de dooi invalt. Techniek Nederland verwacht daarom komende week een hausse aan meldingen.



Daklekkages



Bij huizen waar noodreparaties aan daken zijn uitgevoerd, kunnen lekkages ontstaan. Een hemelwaterafvoer die bevroren is geweest, begeeft het wanneer de temperatuur boven nul komt. Ook kunnen dakpannen dan los gaan zitten en lekkages veroorzaken.



Problemen zelf voorkomen



Bewoners kunnen zelf veel doen om problemen door kapotgevroren leidingen te voorkomen. Techniek Nederland raadt aan om leidingen nu al te controleren. Vertoont een leiding scheurvorming, dan is het raadzaam om meteen de watertoevoer af te sluiten en een loodgieter in te schakelen. Controle is vooral belangrijk bij kranen die minder vaak worden gebruikt, zoals de buitenkraan en kranen in bijkeukens, garages en schuurtjes. Leidingen in kamers op de koude oostkant van een woning zijn extra kwetsbaar. Ook in leegstaande woningen en vakantiehuizen is de kans op bevroren leidingen groot.



Föhn op de leiding



Controleren op vorstschade is onder meer mogelijk door de leidingen met een föhn te verwarmen. Zodra het water weer gaat stromen, wordt duidelijk of er sprake is van een lekkage.



5 Tips voor voorkomen van waterschade



1. Controleer de bevroren leiding op eventuele gaten en scheuren.



2. Ontdooi bevroren leidingen met een föhn. Controleer of er water uit de kraan komt en of er nergens water weglekt.



3. Voorkom problemen in de toekomst door leidingen op vorstgevoelige plaatsen te isoleren.



4. Controleer de watermeter op een moment dat er geen water wordt getapt. Loopt de watermeter dan toch, dan is er een lekkage.



5. Schakel bij twijfel een erkend loodgieter in.