Kinderen klaar voor de start Madurodam Marathon op 6 oktober

Ook dit jaar gaan vele enthousiaste kinderen weer een sportprestatie van formaat neerzetten in de leukste stad van Nederland, Madurodam. Het Haagse themapark organiseert op zondag 6 oktober de tweede editie haar eigen kindermarathon, samen met Het Gehandicapte Kind (voorheen: NSGK). Net als bij de eerste editie komen zij samen in actie voor een goed doel: het ‘Samen naar School’-project van Het Gehandicapte Kind.



De marathon is één van de evenementen die Madurodam, van oorsprong zelf een fondsenwerver, organiseert om kinderen in staat te stellen verbinding te maken met een ander, en er voor anderen te zijn. Want door er als kind op kleine schaal voor je omgeving te zijn, ben je van grote betekenis voor de samenleving.



Minister Bruno Bruins geeft eerste startschot



Minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, geeft om 13:00 uur op het voorplein van Madurodam het eerste startschot. De deelnemers leggen vervolgens de traditionele 42 kilometer af, maar dan op een schaal van 1:25 (de oorspronkelijke schaalverhouding van Madurodam), oftewel 1,69 kilometer. Net als bij andere stadsmarathon komen ze vervolgens langs talloze stedelijke hoogtepunten, zoals de Amsterdamse Dam, het Haagse Vredespaleis en luchthaven Schiphol. Dit jaar krijgen de deelnemers bovendien een uniek kijkje achter de schermen: ze komen namelijk dwars door twee attracties én een van de werkplaatsen van Madurodam, een plek waar bezoekers normaal gesproken nooit komen.



Het evenement is gericht op kinderen, maar uiteraard zijn volwassenen van harte welkom om mee rennen. Er is dit jaar ook de mogelijkheid om als bedrijfsteam mee te doen. Deelnemers kunnen zelf kiezen of zij een marathon rennen (1,69 kilometer) of een dubbele (3,2 kilometer). De marathon is geschikt voor jong en oud, voor renners met en zonder beperking, blindrunners én non-runners. Net als vorig jaar kunnen racerunners uiteraard ook deelnemen, zowel met de reguliere kidsrun (zelfstandig) als met begeleiding op een speciaal parcours van 500 meter.



Programma Madurodam Marathon



v.a. 11:00 uur Aanvang + registratie deelnemers bij Madurodam



12:45 uur Eerste deelnemers nemen plaats in startvakken voor warming-up



13:00 uur Startschot eerste run (alleen voor kinderen)



13:05 uur Startschot tweede run (alleen voor scholen en bedrijventeams)



13:10 uur Startschot derde run (alleen voor racerunners)



13:15 – 13:45 uur Startschoten voor Family & Friend run (voor kinderen mét ouders)



14:30 uur Bekendmaking eindopbrengst bij finish



Naast minister Bruno Bruins zijn er nog verschillende andere bijzondere Nederlanders, waaronder de singer-songwriter Douwe Bob en enkele paralympische sporters, die hun naam hebben verbonden aan dit bijzondere project en zelfs mee doen.



Samen naar school



Vorig jaar werd er ruim 50.000 euro opgehaald voor het bijzondere project van Het Gehandicapte Kind: ‘Samen naar School’. Dit project geeft de keuze om kinderen met een (zware) handicap ook naar een reguliere school te laten gaan. Ieder jaar zijn er in Nederland namelijk ruim 10.000 kinderen die niet naar school kunnen vanwege een handicap, en daardoor ook geen onderwijs krijgen. Met de opbrengst van de Madurodam Marathon 2018 konden maar liefst 3 ‘Samen naar School’-projecten opgestart worden.



Voor meer informatie: www.MadurodamMarathon.nl