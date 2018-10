Prinses Laurentien opent 2500e KinderzwerfboekStation

Boeken voor 250.000 kinderen die thuis te weinig leesboeken hebben Den Haag, 3 oktober 2018. Het 2500e KinderzwerfboekStation is feestelijk geopend door Prinses Laurentien en de 11-jarige Bahar. In het publiek zaten meer dan 100 blije kinderen die juichten toen de rode strik om het Station werd losgetrokken. Het Station staat in de Haagse Sporttuin Schilderswijk. Dit is een typische wijk waar kinderen weinig tot geen leesboeken thuis hebben. Dankzij het Station kunnen kinderen dichtbij huis leuke boeken uitzoeken en lezen. In Nederland wonen zo’n 250.000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die thuis te weinig leesboeken hebben. Dankzij de 2500 Stations kunnen ze makkelijk en laagdrempelig leuke boeken uitzoeken en meenemen naar huis. De Stations zijn te vinden bij o.a. scholen, buurthuizen, kinderenboerderijen en speeltuinen. Wekelijks bezoeken zo’n 30.000 kinderen een Station. Leesbevordering bij kinderen vindt de prinses een erg belangrijk thema. Zij richtte in 2001 de Stichting Lezen en Schrijven op. Ook heeft zij meerdere kinderenboeken geschreven. Nationaal Fonds Kinderhulp vindt het ook heel belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te lezen. Onderzoek toont immers aan hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Niet alle kinderen hebben echter toegang tot voldoende leuke boeken. Daarom investeert Kinderhulp al jaren in haar preventieve programma Kinderzwerfboek. “We zijn erg blij dat wij de trotse eigenaar zijn van een prachtig KinderzwerfboekStation. Met het Station vol zwerfboeken kunnen we, in de veilige omgeving van de Sporttuin, de kinderen na het sporten stimuleren om te gaan lezen. Even lekker tot rust komen in de fantasiewereld van een boek. In de Sporttuin komen kinderen een periode van 12 weken achter elkaar sporten. Hierdoor kunnen we een paar weken later vragen hoe het boek was, vragen wat ze met het boek hebben gedaan en volgen hoe het lezen leeft onder de leerlingen”, Sebastiaan (manager Haagse Sporttuin Schilderswijk). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Pascale van Amelsfoort | Kinderzwerfboek| Pascale@kinderzwerfboek.nl | 06 5426 8031 Fotograaf: J.W. Houweling Deze foto’s zijn rechten vrij en kosteloos te gebruiken bij een artikel over Kinderzwerfboek.

Over Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Kinderhulp vindt dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 9 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Dat zijn 398.000 kinderen die niet kunnen meedoen met leeftijdsgenootjes en volwassen zorgen hebben. Kinderhulp biedt financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar, voornamelijk op de volgende gebieden:

• Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )

• Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)

• Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)

• Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien.



Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een kinderboek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen moet het boekje doorgegeven worden aan een ander kind.



Feiten

• Via de KinderzwerfboekStations en andere contacten van Nationaal Fonds Kinderhulp worden jaarlijks meer dan 100.000 nieuwe kinderboeken uit zwerven gestuurd. Deze boeken worden gedoneerd door uitgeverijen die de missie van Kinderzwerfboek steunen. Daarnaast worden overal boeken ingezameld en uit zwerven gestuurd, via organisaties en particulieren.

• Naar schatting zijn er sinds de start van het programma meer dan 2 miljoen boeken gaan zwerven.

• In het land zijn er in totaal 2500 KinderzwerfboekStations. Een Station wordt wekelijks door gemiddeld 10 tot 15 kinderen bezocht. Dat betekent dat 25.000 tot 37.500 kinderen per week een bezoek brengen aan een Station.

• In een Station staan gemiddeld 25 tot 30 boeken. Dit betekent dat er zo’n 62.500 tot 75.000 zwerfboeken wachten om gelezen te worden.



Over De Haagse Sporttuin Schilderswijk

De Haagse Sporttuin Schilderswijk is een multifunctioneel sportcomplex van 2000m2 dat kinderen uit de Schilderswijk de kans biedt om laagdrempelig deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Zeven samenwerkende basisscholen met gezamenlijk ruim 1500 kinderen maken gebruik van de activiteiten op het sportcomplex. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met sportverenigingen en wijkorganisaties zoals de buurthuizen en buurtsportverenigingen.

De Haagse Sporttuin ligt midden in de Schilderswijk, hierdoor kan een kind de Sporttuin zelfstandig én veilig bereiken.



De Haagse Sporttuin heeft als doelstelling kinderen vanuit een georganiseerd schoolsportaanbod, door te laten stromen naar sportverenigingen. Samenwerking met instellingen binnen de wijk en sportverenigingen is noodzakelijk om deze doorstroom te laten plaatsvinden. Een kind wordt lid van de Haagse Sporttuin, daarna wordt het lid van de dependancevereniging in de wijk, om uiteindelijk lid te worden van de reguliere sportvereniging op de hoofdlocatie van de vereniging.

De Haagse Sporttuin vormt de brug tussen sporten op straat en de sportvereniging.