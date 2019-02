Limburgs Museum voor het eerst tijdens carnavalszondag en dinsdag open

Vanwege de grote belangstelling voor de tentoonstelling 50 Jaar Thielen - De ogen van de meester, opent het Limburg Museum voor het eerst in de geschiedenis ook op carnavalszondag en -dinsdag zijn deuren. Op beide dagen zijn bezoekers van 11:00 tot 17:00 uur welkom.



Schilder Evert Thielen is geboren in Venlo en keert ter gelegenheid van zijn 50-jarig kunstenaarsjubileum met deze tentoonstelling voor het eerst weer terug op zijn geboortegrond. Alleen de eerste week trok de expo al meer dan 2500 bezoekers.



Juist rond carnaval worden extra bezoekers verwacht: de NPO zond afgelopen vrijdag een programma van Ivo Niehe uit over Thielen en de jubileumtentoonstelling.



‘Voor bezoekers van buiten de provincie is dit een kans om behalve onze vastelaovend ook andere Limburgse cultuur te ervaren,’ zegt directeur Rob Schmitz van het museum.



Op de zaterdag voor carnaval en carnavalsmaandag is het Limburgs Museum gesloten. Maandag is de vaste sluitingsdag en op zaterdag is het museum vanwege de Boétegewoëne Boétezitting niet goed te bereiken.