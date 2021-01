Juist geprikt? 1 op 4 Vlamingen moet langer dan kwartier rijden naar vaccinatiecentrum

De 94 locaties van Vlaamse vaccinatiecentra scoren onvoldoende qua nabijheid & bereikbaarheid. Door deze centra op andere locaties in te plannen, had dit nochtans vermeden kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Gentse RetailSonar: marktleider in de analyse van (winkel)locaties.



Lange afstand, lagere bereidheid om zich te verplaatsen



Uit een analyse van de 94 geplande Vlaamse vaccinatiecentra blijkt dat de algemene nabijheid & bereikbaarheid zwaar te wensen over laat. 24,6% van de bevolking woont op meer dan 15 minuten rijden van een vaccinatiecentrum. Gemiddeld moet de Vlaming zich 11 minuten verplaatsen naar de dichtstbijzijnde vaccinatie-locatie.



Dat kan problematisch zijn. Want om minstens 70% van de bevolking te vaccineren, heb je ook de juiste locaties nodig. De gemiddelde nabijheid & bereikbaarheid van vaccinatiecentra kan een belangrijke impact hebben op de keuze van inwoners om zich te laten inenten.



5.000 tot 590.000 inwoners per vaccinatie-locatie



Daarnaast komt een evenwichtige geografische verdeling ook de logistieke haalbaarheid ten goede. Als we ervan uitgaan dat elke inwoner in het meest nabijgelegen centrum wordt uitgenodigd, blijken ook hier grote verschillen in de omvang van elk te bedienen gebied. De grootste gebieden zijn Spoor Oost in Antwerpen (590.000 te bedienen inwoners) en Flanders Expo in Gent (328.000 te bedienen inwoners). Deze aantallen staan in schril contrast met o.a. De Groene Meersen in Zedelgem (14.600 te bedienen inwoners) en Voeren (5.000 te bedienen inwoners).



Het optimale scenario: minder ver rijden, evenwichtigere spreiding



“Door slim van verkeers- & socio-demografische data gebruik te maken, hadden deze resultaten vermeden kunnen worden”, stelt RetailSonar-CEO Dieter Debels. “We berekenden een optimaal theoretisch scenario, zonder aan het aantal vaccinatiecentra te sleutelen. Alle openbare voorzieningen zoals sporthallen, grote event centers, voetbalstadions, pretparken en dierentuinen kwamen in aanmerking. Een goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer waren een belangrijke vereiste.”



Het verschil met het bestaande scenario is groot. Door de 94 locaties slimmer in te plannen, daalt de gemiddelde verplaatstingstijd met 2,5e minuut. Het aantal Vlamingen met een centrum op minder dan een kwartier reistijd stijgt van 76,5% naar 91.5%. Ook de verdeling van locaties is evenwichtiger. Het grootste gebied telt nog 130.000 inwoners, het kleinste gebied 33.000.



Gemiste kans



“Het is spijtig dat de taskforce niet de tijd heeft genomen om zich eerst zelf te buigen over dit locatievraagstuk”, besluit Dieter Debels. “Zo’n theoretisch scenario was voor lokale besturen erg handig geweest om gerichter op zoek te gaan naar beschikbare ruimtes binnen hun gemeente. Een algemene strategie had het probleem van bereikbaarheid & nabijheid kunnen vermijden.”



Het volledige overzicht van ideale locaties kan je terugvinden in een apart bestand.