Sligro Food Group persbericht 16 maart 2020

Sligro Food Group heeft op 13 maart 2020 kennisgenomen van een dagvaarding die is uitgebracht door het consortium Jumbo & Coop voortvloeiend uit de transactie rond de verkoop van EMTé in 2018. De dagvaarding moest worden uitgebracht in verband met een in het kader van deze transactie overeengekomen termijn van zes maanden na aankondiging van een mogelijk dispuut. De zaak zal in Amsterdam dienen en in de tweede helft van 2020 de inhoudelijke fase ingaan.



Het volledige persbericht is te downloaden door middel van het Pdf-bestand.