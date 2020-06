Persbericht over het nieuwe boek van Barbara van Kesteren, Hanneke Laarakker en Willem de Wijs



‘Er is niets zo praktisch als een goede theorie’.



Deze uitspraak van Kurt Lewin is de leidraad voor dit boek over interventiekundig denken en handelen, waarin theorie en praktijk hand in hand gaan. Een goede theorie is een noodzakelijke voorwaarde voor een mogelijke toepassing ervan in de praktijk. In De kunst van het interveniëren beschrijven interventiekundigen Barbara van Kesteren, Hanneke Laarakker en Willem de Wijs wat zij hieronder verstaan. Het boek beschrijft de onderliggende aannames, principes en perspectieven die leidend zijn in hun denken en handelen. Ook gaat het in op de bewezen methoden en technieken die in de praktijk bruikbaar zijn. De interventiekundige zelf komt ook aan bod. In welke rol of positie kan een interventiekundige invloed uitoefenen? Welke kwaliteiten vraagt dit ?



Dit boek is geen stappenplan hoe bepaalde situaties in de organisatie moeten worden aangepakt. Het biedt je wel heel veel inzichten. De lezer uitgedaagd om te reflecteren op de theorie, om toepassingen uit te proberen, eigen opvattingen te formuleren en een eigen stijl te vinden. Zoals een student van het Instituut voor Interventiekunde het ooit bondig formuleerde: ’Ik wil leren te begrijpen wat er aan de hand is, daarvoor woorden te vinden en vervolgens te kiezen hoe te handelen in een stijl die bij mij past’.



Het boek richt zich op de mensen in organisaties die willen begrijpen wat er in de organisatie gebeurt en er door een interventie positief aan willen bijdragen.



De drie auteurs zijn sinds 2018 eigenaar van het Instituut voor Interventiekunde dat in 2005 door Wick van der Vaart is opgericht. https://instituutvoorinterventiekunde.nl. https://www.mediawerf.nl/boeken/de-kunst-van-het-i...



De kunst van het interveniëren. ISBN 9789490463762. Prijs € 29,95 incl. BTW. Hard cover, 208 pagina’s.