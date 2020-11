ECC-Net beschermt in 15 jaar ruim 1 miljoen Europese consumenten

Wat zijn de rechten van een consument wanneer een vlucht naar Polen wordt geannuleerd? Wanneer de tas die een consument in Italië kocht beschadigd blijkt? Wanneer een consument vast zit aan een ongewenst abonnement? Het Europees Consumenten Centrum Netwerk (ECC-Net) heeft sinds zijn oprichting meer dan 1 miljoen consumenten met dergelijke grensoverschrijdende problemen geholpen. Alleen al in verband met de uitbraak van COVID-19 zochten meer dan 90.000 consumenten de hulp van het ECC-Net. Vandaag viert het Netwerk zijn 15e verjaardag.



Een online evenement met Eurocommissaris Diedier Reynders is een kans om te reflecteren op de successen van de Europese consumentenrechtenbeweging en biedt de mogelijkheid om te discussiëren over de beste aanpak om consumenten effectief te beschermen in Europa. De viering vindt plaats tegen de achtergrond van een recent aangenomen Consumenten Agenda, die het kader van het consumentenbeleid van de Commissie voor de komende vijf jaar weergeeft. Het evenement is een bijeenkomst van belangrijke stakeholders, senior medewerkers van de Europese Commissie, consumentenvertegenwoordigers, handhavingsautoriteiten, jonge journalisten, academici en anderen.



Het Netwerk zal op twitter live tweeten onder #15yearsECCNet.



“Een essentieel kenmerk van de samenwerking voor consumenten van de Unie”



Eurocommissaris Didier Reynders wenst het ECC-Net een fijne verjaardag met het volgende bericht: "Ik ben ervan overtuigd dat het Europese Consumenten Centrum Netwerk met zijn praktische hulp voor consumenten ook in de toekomst een essentieel kenmerk van de Unie zal blijven in de samenwerking voor consumenten.”



Petra de Sutter, voormalig voorzitter van de Commissie Interne Markt en consumentenbescherming (IMCO) en huidig vicepremier van België voegt daar aan toe: "Ik kan het niet helpen om het werk dat de centra dagelijks uitvoeren te ondersteunen. Als wetgevers kunnen wij zoveel verordeningen maken als we willen om consumenten te beschermen. Consumenten moeten daarentegen wel van deze bescherming op de hoogte zijn.”







Lancering van de website, rapport over 15 jaar aan hoogtepunten en een blik op de toekomst.



Op 21 november lanceert het Netwerk zijn nieuwe website www.eccnet.eu waarop 15 jaar aan hoogtepunten en ECC Net prestaties zijn te vinden. Een hoofdstuk dat is gewijd aan de toekomst zet een visie uiteen voor een Netwerk dat een verbeterde dienst biedt aan consumenten in een gedigitaliseerde wereld die er naar streeft om duurzame consumptie te steunen en promoten.



“Met deze verjaardag wordt het ECC-Net volwassen als een gevestigde, gerespecteerde en essentiële speller in de Europese consumentenbescherming. Wij kijken uit naar het volgende miljoen Europese Consumenten die we zullen helpen”, zei Bianca Schulz, director van het Europese Consumenten Centrum Frankrijk.



Het ECC-Net is toegewijd om nauw samen te werken met stakeholders en het bedrijfsleven als onderdeel van een geïntegreerd team ter bescherming van de consument. Het Netwerk zal doorgaan met het aankaarten van de ervaringen en behoeften van consumenten in de context van beleidsvorming, implementatie en handhaving. Het Netwerk zal ook proactief werken aan de Europese Green Deal en de Digitale Agenda door te investeren in bewustmakingscampagnes.



Context:



Elk EU-land, IJsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk hebben een Europees Consumenten Centrum. Het ECC-Net informeert consumenten in Europa over hun rechten en biedt gratis hulp bij grensoverschrijdende problemen. In Nederland is het ECC gevestigd in Utrecht.