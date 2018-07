&C presenteert fijne, foute zomer-editie

Hitte-alert! Zet de ventilator maar op standje 10, kruip op een ligbed onder de strandparasol en neem een duik in de extra dikke fijne, foute zomer-uitgave van &C én de &C-Boeketreeks-pocket boordevol zinderende zomerverhalen.



&C nu in de winkel



Het augustusnummer van &C heeft als thema: fijne, foute zomer - nu nog heter. Oud-deelnemers van Temptation Island klappen uit de school. Zo vertelt Daniëlle, die in 2018 werd bedrogen door Mezdi, openhartig over haar herseninfarct van drie jaar geleden en de nasleep van Temptation. ‘Terug in Nederland begon Mezdi me te stalken.’ Kirsten en Regilio waren hét succeskoppel van 2016. Pas terug in Nederland zag Kirsten de beelden van Regilio in het zwembad: ‘Als ik niet zwanger was geweest, waren we nu misschien niet meer bij elkaar.’ Lisa ging in 2017 de boeken in als ‘sneaky Lisa’. Terwijl het toch echt haar vriend Merijn was die met een ander in bed belandde: ‘Ik word nog bijna elke dag uitgemaakt voor hoer of slet.’



Lees verder in &C



De grote zomerhoroscoop met verrassende vakantievoorspellingen. Hete happen in het gratis receptenboekje. Puzzelen voor prijzen. Chantal knuffelt met Britt Dekker. Vakantiestress onder de loep: van inpakpaniek tot keihard verbranden en ruzie met je lief… Vakantie is niet leuk! De camping is daarentegen fantastisch, diehard campinggasten vertellen waarom. En het verhaal van Tim Knoote, die door malariapillen in een psychose raakte.



Nóg fouter, nóg lekkerder en nóg heter



We proudly present: de eerste &C-Boeketreeks-pocket O zo fijn, maar o zo fout. Een verzameling broeierige verhalen van zowel &C-schrijvers als de winnaars van de fijne, foute zomer-schrijfwedstrijd onder onze lezers. Zon, zee, cocktails en a whole lotta love… Pas op hè, houd die handjes boven de handdoek. Fijne, foute zomer!



Het augustusnummer van &C ligt vanaf 11 juli los of in pakket met de &C-Boeketreeks-pocket in de winkel.