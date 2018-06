VEH: NHG hypotheekgarantie is onnodig duur

Vereniging Eigen Huis: NHG hypotheekgarantie is onnodig duur



Amersfoort, 8 juni 2018 - De premie voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) moet volgend jaar echt omlaag, vindt Vereniging Eigen Huis. Uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Eigen Woning, de organisatie achter de NHG, blijkt dat de organisatie op alle vlakken de wind in de rug heeft. Het premie inkomen neemt nog sneller toe dan werd verwacht, het verzekeringsrisico neemt verder af en het aantal verliesdeclaraties daalt sterk. Het vermogen van het fonds is in 2017 met maar liefst € 134 miljoen toegenomen tot ruim € 1,1 miljard.



NHG vermogen in 10 jaar verdrievoudigd



Door de groei van het aantal hypotheken met NHG en de forse premie-inkomsten is het vermogen van het waarborgfonds sinds 2008 bijna verdrievoudigd. “Deze enorme vermogensgroei hield ook in 2017 aan en laat weer zien dat er voldoende ruimte is om de premie te verlagen”, zegt Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.



De kapitaalratio, een maatstaf die aangeeft in welke mate het Waarborgfonds in staat is verliesdeclaraties van mensen met een NHG-hypotheek op te vangen, is in tien jaar tijd niet zo gunstig geweest. Het weerstandsvermogen is met € 1,1 miljard historisch hoog.



NHG vaak te duur



Voor de NHG zekerheid betalen huizenkopers een premie van 1% over de afgesloten hypotheek . Deze premie moet de koper uit eigen middelen betalen, meefinancieren is niet mogelijk. Rob Mulder: “Op dit moment is NHG voor veel starters te duur. We horen regelmatig zij afzien van deze hypotheekzekerheid vanwege de hoge kosten”. Vereniging Eigen Huis wil dat de premie voor huizenkopers wordt verlaagd. In 2008 bedroeg de premie 0,45% en in 2006 0,28% van de hypotheeksom.



Verliesdeclaraties gehalveerd



Het aantal verliesdeclaraties van huiseigenaren die hun huis gedwongen moesten verkopen neemt steeds verder af. Ondanks het dalende schaderisico blijft de NHG premie tot op heden onverminderd hoog. Vorig jaar deden keerde NHG ruim € 48 miljoen uit aan 1.940 verliesdeclaraties van huiseigenaren. In 2016 werd nog € 105 miljoen uitgekeerd aan 3.182 huiseigenaren die door omstandigheden gedwongen hun huis met verlies moesten verkopen.