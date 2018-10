MKB Brandstof stuurt als eerste e-factuur i.c.m. 'Auto Discovery'

“Hiermee maken we de stap van de fiscusproof factuur, naar een fiscusproof boekhouding”



Een nieuwe koppeling op het Simplerinvoicing netwerk laadt en verwerkt e-facturen automatisch in boekhoudpakketten. Hiermee zet MKB Brandstof de volgende stap richting haar grootste klantbelofte: gedoe wegnemen rondom bonnetjes onderweg.



Geen maandelijkse handeling meer



Al jarenlang ontvangen klanten van MKB Brandstof de transacties van hun tank-, carwash- en parkeerbeurten op één fiscusproof verzamelfactuur. Door de nieuwe koppeling op het Simplerinvoicing netwerk (de nieuwe Europese standaard), wordt de factuur direct verwerkt in alle aangesloten boekhoudpakketten. Hiermee neemt MKB Brandstof de maandelijkse handeling weg om de factuur eerst te moeten downloaden, om hem daarna in te kunnen laden in het boekhoudpakket.



Auto Discovery



MKB Brandstof is de eerste verzendende partij van facturen, die gebruikmaakt van ‘auto discovery’. Een functionaliteit die controleert of ontvangers aangesloten zijn op het Simplerinvoicing netwerk. Dit zorgt ervoor dat zodra een klant in zijn boekhoudpakket aangeeft facturen elektronisch te willen ontvangen, deze automatisch naar het boekhoudpakket worden verzonden en verwerkt.



Over MKB Brandstof



MKB Brandstof geeft ondernemers grip op de administratie van tank-, carwash en parkeerkosten en daarmee rust in hun hoofd. MKB Brandstof is het bedrijf achter de beste autopas voor ondernemers en is marktleider van niet merkgebonden tankpassen voor ondernemers met 1 tot 10 voertuigen.