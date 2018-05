Berget Lewis lanceert Love Nation

Berget’s eerste release in vijf jaar is vanaf 22 mei te beluisteren via alle muziekplatforms.

Luister hier (www.youtube.com/watch?v=EXFjOQlUFWU&feature=youtu.be) naar de eerste single Confident



De vorige soloplaat van Nederlands eigen Lady of Soul, het album Berget Lewis, verscheen in 2013. Nu komt ze met Love Nation, een EP met zes songs waarop Berget teruggaat naar haar roots: ‘Ik krijg echt weer het gevoel van soul, het gevoel dat je dat met je familie doet en de mensen met wie je al jaren werkt, het gevoel van thuiskomen.’



Berget heeft de afgelopen vijf jaar bepaald niet stilgezeten. Ze speelde de hoofdrol in de musical Dreamgirls, ze schitterde in haar theatershow Discover Berget Lewis, ze verkocht als een van de Ladies of Soul ettelijke malen de Ziggo Dome uit, ze tourde met de Canadese muzikant en superproducer David Foster door Indonesië én ze deed ook nog eens mee aan de Engelse versie van The X-Factor. Berget was zó druk, dat er simpelweg geen tijd was voor de opnamestudio.



Tot het weer begon te kriebelen. ‘Mijn broer Rory, die fantastisch gitaar speelt, drummer Robert Bieseweg en ik kwamen bij elkaar in de studio van mijn broer Dillon, die produceert en keyboards speelt. Mijn tweeling broer Alvin overziet het hele project, produceert mijn platen en is ook mijn bandleider. Voor we het wisten waren we aan het jammen en ontstonden er de mooiste dingen’, vertelt Berget. ‘Alle songs komen voort uit de liefde voor muziek en de liefde voor de mensen om me heen. Zonder liefde zijn we niks en als wij geen liefde stoppen in de dingen die we doen, heeft het geen waarde. Vandaar dat ik de EP Love Nation heb genoemd.”



Als eerste single van Love Nation wordt de even soulvolle als funky song Confident uitgebracht. Het is een muzikaal statement van een krachtige, zelfverzekerde vrouw. ‘Ik schreef het samen met Shirma Rouse’, zegt Berget. ‘Haar slogan is “niks anders dan liefde” en dan kom ik met Love Nation, dus we zijn allebei heel erg bezig met mensen een goed gevoel te geven.’



De EP en single zullen uitgebracht worden via alle digitale muziekplatforms, waaronder Spotify en iTunes. ‘We doen het op de moderne manier’, aldus Berget Lewis. ‘Het is een paar drukken op de knop en je hebt mijn nieuwe muziek in huis, waar ook ter wereld.’



De videoclip voor Confident werd opgenomen in New York, de single en EP zullen vanaf 22 mei te streamen en te downloaden zijn.



http://bergetlewismusic.nl

https://www.facebook.com/bergetlewis/

https://twitter.com/bergetlewis

https://www.instagram.com/bergetlewis/