CROWDFUND-ACTIE FOTOBOEK OVER LIMBURGSE BOEREN



LLTB en Limburgs Museum slaan handen ineen voor project Boerenkracht



Een fotoboek over boerenwelzijn, dat is wat documentair fotografe Annie van Gemert met hulp van crowdfunders wil uitbrengen. Van Gemert legt op dit moment het leven van Limburgse boeren vast. Haar foto’s vertellen het verhaal van het verdwijnen van het traditionele boerenleven en de opkomst van innovatie. Voor het fotoboek Boerenkracht - Generaties in beweging is maar liefst 18.000 euro nodig. Vooruit-bestellers van het boek krijgen via de site www.annievangemert-crowdfunding.nl korting. Bovendien heeft Van Gemert tegenprestaties bedacht voor donateurs.







Annie van Gemert:



‘In de samenleving gaat het vaak over dierenwelzijn,



ik wil dat we het ook eens hebben over boerenwelzijn’











ACHTERGROND



Wat weten we nog van boeren en tuinders? Ze zorgen dat wij te eten krijgen, en ze melken de koeien. Veel verder reikt onze kennis niet. Terwijl agrarische bedrijven vandaag de dag wonderen van technologie zijn. Innovatie in het boerenbedrijf verandert de agrarische wereld zo sterk, dat een boer of tuinder van vijftig jaar geleden zijn hedendaagse collega amper zou herkennen.



Dat niet alle boerenbedrijven die moderniseringsslag gemaakt hebben, blijkt uit de foto’s van Annie van Gemert. Zij toont bloeiende agrarische ondernemingen, maar ook de boeren die vechten voor hun bestaan. Precies op dat kantelpunt in de tijd volgt Van Gemert twee jaar lang de sector.



De boeren komen in het boek ook aan het woord: journalist Marc van der Sterren sprak met hen over regels, grootschaligheid en de nieuwe manier van boeren.







TENTOONSTELLING



Hoogtepunten uit de foto’s worden vanaf december tentoongesteld in het Limburgs Museum in Venlo. Het museum zorgt samen met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) bovendien voor een randprogrammering met discussieavonden en pop-up-tentoonstellingen in agrarische gemeenschappen. Het is de bedoeling dat het fotoboek Boerenkracht - Generaties in beweging gepresenteerd wordt tijdens de opening van de tentoonstelling in december 2018.







VAN GEMERT



Annie van Gemert (1958, Vught) werkt aan documentaire fotoprojecten waarvan de foto’s in boekvorm gepubliceerd worden. Haar interesse richt zich op werelden die op het punt staan te verdwijnen of te veranderen. Gedreven door haar nieuwsgierigheid naar levens die zich grotendeels achter gesloten deuren afspelen maakte zij projecten over onder meer jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens, kloosters, grote gezinnen en schooluniformen. Kenmerkend voor haar aanpak is dat zij deze besloten werelden vaak jarenlang volgt en observeert. Foto’s van Van Gemert zijn met grote regelmaat in Nederland en België tentoongesteld. Voor de fotoserie Jongens en meisjes ontving zij in 2010 de 2e prijs in de World Press Photo in de categorie portretten, waarmee deze foto’s wereldwijd te zien waren.







Zie Van Gemert aan het werk voor Boerenkracht:



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SYdBss4EG-w



Voor het steunen van het fotoboek Boerenkracht:



www.annievangemert-crowdfunding.nl







