'Het nieuwe normaal' jouw persoonlijke spullen steriliseren met UVC

Nieuwe schoonmaak-etui PureSan voorkomt virussen en SOA’s



TILBURG – De Nederlandse startup PureSan lanceert een innovatieve technologie om producten zoals telefoons en sleutels maar ook seksspeeltjes en menstruatiecups te steriliseren. In de nieuwe schoonmaaketui wordt met behulp van UVC-licht in anderhalve minuut 99,9 procent van alle virussen, bacteriën en schimmels onschadelijk gemaakt.



De technologie wordt al toegepast in verschillende ziekenhuizen en bij het schoonmaken van speentjes en voedingsflessen voor baby’s, maar bij het reinigen van intieme producten zoals seksspeeltjes en menstruatiecups is sterilisatie via UVC-licht nog geen gemeengoed. Een groot deel van de gebruikers doet maar wat. Zo’n twee derde gebruikt alleen water en zeep, wat vaak niet genoeg is om alle virussen en bacteriën te doden en daarnaast tot irritatie kan leiden.



Ook voor contactberoepen biedt UVC sterilisatie een uitkomst: hoewel het niet gebruikt kan worden om huid schoon te maken reinigt het wel gereedschap op een zeer effectieve wijze. Denk bijvoorbeeld aan de kam of borstel van de kapper, die op deze manier tussen klanten door kan worden ontsmet.



Bij de PureSan worden producten in een langwerpige etui gedaan, waarna het schoonmaakproces begint. Door geconcentreerd UVC-licht op de oppervlakte te schijnen wordt die in 90 seconden compleet gereinigd en worden alle virussen, bacteriën en schimmels gedood. Zo wil PureSan meer gemoedsrust en een schoon gevoel geven. Het UVC-licht is een onderdeel van het ultraviolet spectrum dat normaliter door onze atmosfeer wordt tegengehouden. Het heeft als unieke eigenschap dat de golflengte perfect geschikt is om het DNA of RNA van micro-organismen kapot te maken.



Klinisch seksuoloog en relatietherapeut Chloé de Bie is enthousiast over de nieuwe manier van schoonmaken. ,,Het is belangrijk dat mensen op een gemakkelijke, effectieve manier zorg kunnen dragen voor hun eigen seksuele gezondheid”, zegt zij. ,,Eerst was ik sceptisch over deze nieuwe technologie, maar na het doen van eigen onderzoek, kwam ik erachter dat deze manier van reinigen ook te zien is binnen de industriële sector. Het doodt alle aanwezige bacteriën in slechts 90 seconden. Het is veiliger en makkelijker en kan ook gebruikt worden voor seksspeeltjes. Daarnaast is het beter voor het milieu dan agressieve reinigers om je intieme producten mee schoon te maken.”



De Puresan is vanaf vandaag te bestellen op Bol.com





Link: https://tinyurl.com/y8dn4q5h