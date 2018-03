Onderwijs is elke dag wel in het nieuws. Of het nou gaat om onderwerpen als smartphones in de klas, Engels op de basisschool, of het belang van gymnastieklessen, iedereen heeft wel een mening over wat goed en minder goed werkt op school. Er wordt dan ook heel wat over het onderwijs beweerd. Maar klopt het allemaal wel? Tijdens de lezing op woensdag 4 april in het Nationaal Onderwijsmuseum gaat Casper Hulshof in op deze (foutieve?) veronderstellingen.



Onderwijsmythes nader bekeken



Zijn leerlingen van nu anders dan vroeger? Moeten leraren weten hoe de hersenen werken en daarmee rekening houden? Maakt Google het leren van vreemde talen overbodig? Dat zijn het soort vragen waar onderwijskundigen zich mee bezig houden. Casper Hulshof is werkzaam bij de afdeling Onderwijswetenschappen van de Universiteit Utrecht, en probeert deze en andere onderwerpen te begrijpen.



Tegelijkertijd past Hulshof ik wetenschappelijk onderzoek toe om feit van fictie te onderscheiden als het om onderwijszaken gaat. Tijdens de interactieve lezing op woensdag 4 april vertelt Casper Hulshof over onderwijs, over onderwijsonzin, en over de manier waarop je zelf claims over onderwijs beter kunt begrijpen.



Over de spreker



Casper Hulshof is docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht (werkzaam bij de afdeling Educatie). Hij publiceerde onder meer het boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ samen met Pedro de Bruyckere en Paul Kirschner.



Lezing ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ en andere onderwijsmythes



door Casper Hulshof



Wanneer: woensdag 4 april 2018



Tijd: 19.30 – 21.30 uur, ontvangst vanaf 19.15 uur met een kopje koffie of thee.



Locatie: Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht



Aanmelden is vereist en kan via https://www.onderwijsmuseum.nl/activiteit/jongens-zijn-slimmer-dan-meisjes-en-andere-onderwijsmythes of telefonisch via 078- 632 68 20.