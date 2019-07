A’DAM toren nieuwe ‘hotspot’ in programmering Pride Amsterdam

Tijdens Pride Amsterdam is de A’DAM toren een nieuwe pride ‘hotspot’ in de programmering van het festival. Van 29 juli t/m 4 augustus stelt de A’DAM toren al haar ruimtes beschikbaar aan organisaties die zich inzetten voor de LGBTQ+ community. Pride Amsterdam doopt de toren daarmee officieel tot de ‘A’DAM Pride Tower’.



Al jaren is de A’DAM Toren in regenboog-kleuren verlicht tijdens Pride en vaart de A’DAM boot mee in de botenparade. Ook dit jaar zal de in regenboog kleuren verlichte toren een hele pride lang vanuit de hele stad te zien zijn. De toren is dit jaar ook zelf een belangrijke locatie voor allerlei Pride-activiteiten. Vrijheid is net als voor de stad Amsterdam ook voor de A’DAM Toren een kernwaarde. Aangezien vrijheid nog steeds niet altijd het geval is voor mensen uit de LGBTQ+ community, is A’DAM dit initiatief gestart.



Divers programma



Onder andere de For All Who Love Foundation, stichting Unboxed en reclamebureau Boomerang Agency organiseren tijdens A’DAM Pride Tower 2019 een bijeenkomst in de A’DAM toren. Het programma zal bestaan uit panel talks, een expositie, masterclasses diversiteit voor managers in het bedrijfsleven en een dansmiddag voor kinderen.



Daarnaast worden er ook netwerkborrels, bijeenkomsten en concerten georganiseerd vanuit allerlei Pride-commissies die onder Pride Amsterdam vallen. Zo wordt bijvoorbeeld de officiële opening van TransPride in A’DAM gehouden en houdt Senior Pride haar brunch voor LHBT+ 50-plussers in de A’DAM toren. Verder is er een Pride & Sports- netwerkborrel met foto tentoonstelling. Dit jaar zijn maar liefst 16 sportbonden en NOC*NSF bij Pride Amsterdam betrokken.



Ook de Corporate & Pride commissie is actief in A’DAM. Tijdens de pride-week wordt een zakenconferentie over de rol van het bedrijfsleven in de LHBTI-beweging gehouden. De afgelopen jaren was de participatie van het bedrijfsleven aan Pride Amsterdam in het algemeen en de botenparade in het bijzonder, veelvuldig onderwerp van discussie.



Youth Pride houdt samen met studentenvereniging ASV GAY een symposium. Een scala van sprekers zullen tijdens dit symposium aan bod komen om hun verhaal te vertellen. Het gaat dan om waarom zij activistisch zijn, waarom dit nodig is en wat je ermee bereikt. Tegelijkertijd vindt er een ontmoeting plaats tussen jongeren van GSA Nederland.



Pride TV



De uitzendingen van Pride TV - een samenwerking van de lokale omroep SALTO en Pride Amsterdam - vinden ook in de A’DAM toren plaats. Dagelijks wordt er live een talkshow met Pride gerelateerde onderwerpen uitgezonden vanaf de 17e etage.



Toegankelijkheid



Een aantal programmaonderdelen in de A’DAM Toren tijdens Pride Amsterdam zijn gratis toegankelijk, andere zijn besloten. Het complete programma van de A’DAM Pride Tower 2019 is te vinden op www.adamtoren.nl/pride. Verder ook op de site van Pride Amsterdam: www.pride.amsterdam.