VEH: Woningmarktvertrouwen eindigt 2019 positief



Amersfoort, 23 december 2019 - Het afgelopen jaar nam het vertrouwen van consumenten in de koopwoningmarkt geleidelijk toe. In het eerste kwartaal was de stemmingsindicator van Vereniging Eigen Huis met 100 punten nog neutraal, in het laatste kwartaal zijn Nederlanders iets positiever gestemd en bereikt het consumentenvertrouwen een stand van 106 punten.



“Toch is lang niet iedereen positief gestemd; bijna de helft (44%) van de Nederlanders vindt dat het nu geen goede tijd is om een huis te kopen” zegt belangenbehartiger Maud Weide van Vereniging Eigen Huis. “Dat komt vooral door de spanning tussen willen en kunnen kopen. Veel mensen willen wel graag een huis kopen, maar slagen daar niet in. Het inkomen blijft achter bij de almaar stijgende huizenprijzen en maakt woningen steeds slechter betaalbaar of zelfs onbetaalbaar. Bovendien valt er binnen het beschikbare budget door het kleine aanbod vaak maar weinig te kiezen.” Vereniging Eigen Huis is van mening dat de bouw van voldoende betaalbare nieuwe woningen onmisbaar is om de toenemende spanning tussen willen en kunnen kopen te verminderen.



Hoge huizenprijzen en lage rente steunen consumentenvertrouwen



De sterke daling van de hypotheekrente en de verwachting dat die vooralsnog niet zal oplopen, geven steun aan het consumentenvertrouwen in de koopwoningmarkt. Maud Weide: “Ook de aanhoudende stijging van de huizenprijzen geeft mensen het vertrouwen dat ze met een eigen huis een verstandige koop doen, als het lukt. Door de lage hypotheekrente kan je de zekerheid krijgen van langdurig betaalbare maandlasten.”



Volgend jaar kunnen doorstromers en tweeverdieners rekenen op iets ruimere financiële leenmogelijkheden. Zo gaat het partnerinkomen voor 80% meetellen bij het bepalen van de maximale hypotheek, dit jaar was dat nog 70%.



Over de Eigen Huis Marktindicator



Het vertrouwen in de koopwoningmarkt wordt maandelijks gemeten met de Eigen Huis Marktindicator. De score op de Marktindicator is sinds eind 2016 gedaald van 121 naar net onder de neutrale waarde van 100 punten in de eerste helft van 2019. Er zijn dan ongeveer evenveel woonconsumenten positief als negatief gestemd. In december 2019 staat de indicator op 105 punten Meer informatie over de Eigen Huis Marktindicator is te vinden op www.eigenhuis.nl/marktindicator