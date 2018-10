Eenzame ouderen vinden vrijwilligers via datingsite

De vraag voor ‘een vintage lover met sterke armen’ van twee eenzame ouderen in de 80 op datingsite Pepper leverde honderden positieve reacties op. Het profiel is geplaatst door vrijwilligersplatform NLvoorelkaar om aandacht te vragen voor het eenvoudig oplossen van eenzaamheid. En dat is nodig: uit recente cijfers blijkt eenzaamheid bijna de helft van alle Nederlanders te raken.



Drie dagen lang waren ‘Elke Matchtelt’ en ‘Sam Ensterk’ op zoek naar een date. Vintagelovers, koffiedrinkers en spierbundels werden uitgenodigd voor een date waar ze het warm van zouden krijgen .. het duwen van een rolstoel. ‘Omdat rollend naar huis tegenwoordig toch iets anders betekent dan vroeger, zoek ik iemand die mij naar mijn vrienden kan duwen’. Sam en Elke bleken de 80 en 90 gepasseerd en op zoek naar een goede daad in plaats van een goede date. De actie werd gewaardeerd: honderden positieve reacties stroomden binnen.



De stunt is onderdeel van de campagne ‘Ik date iets goeds’ waarmee vrijwilligersplatform NLvoorelkaar aandacht vraagt voor het voorkomen van eenzaamheid. Dat is hard nodig: 43% van alle Nederlanders blijkt zich soms tot vaak eenzaam te voelen. Onder 75+’ers loopt dit op tot de 54%. Jeroen de Punder, directeur NLvoorelkaar: “We zijn deze actie gestart omdat we een sterke stijging in de hulpvragen op ons platform zagen. Zo’n 11.000 mensen zijn op dit moment op zoek naar gezelschap, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Er helpen bijna 40.000 vrijwilligers via ons platform maar de eenzaamheidsvragen groeien harder”.



Uit onderzoek blijkt dat de effectiefste én simpelste manier om eenzaamheid te voorkomen is om zelf iets te ondernemen. Naar een sportclub, vereniging of vrijwilligerswerk doen. Dat is ook de insteek van NLvoorelkaar: “Als je naar de eenzaamheidscijfers kijkt, dan is de meest voor de hand liggende oplossing: koppel mensen aan elkaar. Maar de drempel is vaak hoog. Je moet je vraag durven stellen, het moet veilig en makkelijk zijn, de match moet kloppen. Daar kan een matchingsplatform enorm bij helpen” aldus de Punder. “Overigens kun je eenzaamheid ook verminderen op andere manieren. Bijvoorbeeld voor zoiets simpels als een rolstoel van het ene gebouw naar het andere te duwen; het is schrijnend dat mensen door zoiets simpels elkaar niet kunnen ontmoeten”.



Het vrijwilligersplatform zocht voor deze actie de samenwerking met datingsite Pepper.nl. Directeur John Meuffels licht toe: “Het vinden van vrijwilligerswerk lijkt op het vinden van liefde. Een goede date én een goede daad kunnen beide jouw leven én dat van een ander veranderen. De synergie was dus snel gevonden. Het is fantastisch om te zien dat we met onze datingsite Nederland een beetje mooier kunnen maken”.



De profielen van Elke en Sam gaan vrijdag weer offline. De Punder: “Maar er zijn duizenden anderen die een babbel of sterke armen kunnen gebruiken. Op ons platform kies je net als bij daten of je het bij één keer laat, flexibel wil zijn of regelmatig wil helpen. Samen helpen we iedereen”.



NLvoorelkaar.nl is het grootste matchingsplatform voor vrijwillige inzet van Nederland. Onze missie is het creëren van social impact door ieders talent en tijd te koppelen aan hulpvragen. Samen helpen we iedereen. En dat is nodig: op dit moment zijn er in totaal meer dan 26.000 mensen op zoek naar hulp via ons platform of een van onze 41 lokale platformen zoals Rotterdammersvoorelkaar.