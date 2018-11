Netwerkmodellen zijnbruikbaar in de pricing van cyberverzekering

Ted van der Aalst winnaar Johan de Witt scriptieprijs 2018



De Johan de Witt scriptieprijs is dit jaar toegekend aan dr. Ted van der Aalst (1984) voor zijn scriptie ’A network approach to interrelated insurance risk’, waarin hij de modelleerbaarheid van cyberaanvallen en de gevolgen die dit heeft voor de verzekering van cyberrisico’s onderzoekt.



In zijn onderzoekt focust Van der Aalst op problemen die ontstaan door de snelle ontwikkeling van het risico, het gebrek aan stabiele data, de correlatie tussen verschillende oorzaken en gevolgen voor verzekerden. Daarnaast behandelt hij de bestaande onduidelijkheid in dekkingsvoorwaarden en de asymmetrische informatie over genomen beveiligingsmaatregelen en vergelijkt hij modelprestaties, robuustheid en de mogelijkheden voor premiedifferentiatie. Van der Aalst concludeert dat netwerkmodellen bruikbaar zijn in de pricing van cyberverzekering en bijdragen aan het begrip van de onderliggende processen. Daarnaast stelt hij vast dat het catastroferisico in de Solvency II standaardformule onvoldoende passend is voor de verzekering van cyberrisico’s.



De jury, bestaande uit wetenschappers en actuarissen met veel praktijkervaring, beoordeelt het onderzoek dat Van der Aalst heeft gedaan als heel origineel en relevant. De toegepaste methodieken worden volledig uitgediept en de toepassingen op premiestelling en catastroferisico zijn ook heel interessant en bruikbaar. Netwerktheorie voor cyberrisico’s blijkt een nuttige aanvulling op de actuariële toolkit.



Tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, donderdag 22 november 2018, ontving Ted van der Aalst uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG een beeldje van Johan de Witt en een geldbedrag van €5.000. Van der Aalst schreef zijn scriptie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde in de Actuarial Science and Mathematical Finance.