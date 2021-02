NVVE Jongeren lanceren ‘Café Doodnormaal dé podcast’

Vóór corona organiseerde de jongerentak van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maandelijks door heel het land Café Doodnormaal, om voor jongeren het gesprek over het levenseinde mogelijk maken. Om de doelgroep op een andere manier te kunnen blijven informeren over verschillende onderwerpen, lanceerden de NVVE Jongeren afgelopen zaterdag 13 februari Café Doodnormaal dé podcast.



Deze wekelijkse podcastserie bestaat uit verschillende gesprekken met experts over onderwerpen waar jongeren mee te maken krijgen als ze nadenken over het zelfgekozen levenseinde. In de eerste reeks staat de uitleg van de euthanasiewet centraal. In de eerste vijf afleveringen komen alle stappen van de euthanasiewet voorbij en geven experts tekst en uitleg bij vragen als: Hoe werkt de euthanasiewet, wat zijn wilsverklaringen, wat is de rol van een (huis)arts, wat doet een SCEN-arts of hoe werkt de toetsingscommissie?



De eerste aflevering is strafrechtadvocaat Tim Vis te gast, bekend van de zaak Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp bij haar wens om te sterven. Het eerste podcastseizoen wordt afgesloten met een ervaringsverhaal van Jelke de Gooijer. Zij is de zus van Eelco de Gooijer, die in 2016 vanwege psychisch ondraaglijk lijden voor euthanasie koos. Jesse van Venrooij maakte er de indringende documentaire 'T is goed zo’ over.



De serie is te beluisteren via de reguliere podcastkanalen zoals Spotify en Apple Podcasts.



Week van de Euthanasie



De lancering van de podcast maakt deel uit van de Week van de Euthanasie die de NVVE jaarlijks organiseert. Gisteren was de online première van de documentaire Dokter Kees en deze week zijn er tot en met 19 februari dagelijks online lezingen en bijdragen van gastcolumnisten. Thema dit jaar is euthanasie bij dementie. Kijk voor alle informatie over de Week van de Euthanasie en aanmelden voor lezingen en filmpremière op de website van de NVVE: www.nvve.nl/weekvan