Nederlandse hairstylist zet Nº1 Hairpin internationaal op de kaart



Verkocht in 150 salons in 10 landen, beste schoonheidsnoviteit van 2020 in Rusland



ZEIST – Ondanks de lockdown en andere coronamaatregelen is de Nederlandse hairstylist Fiona Franchimon erin geslaagd de door haar ontwikkelde Nº1 Hairpin nationaal en internationaal in de markt te zetten. Het afgelopen jaar steeg het aantal verkooplocaties naar 150 salons in tien landen en gaf ze wereldwijd online educatie aan meer dan 400 stylisten over de mogelijke haarcreaties met de hairpin.



In Rusland is de Nº1 Hairpin door het magazine Glamour zelfs uitgeroepen tot beste product van 2020. Daar werd de hairpin door een sterrenjury en lezers uit 1330 producten gekozen als meest interessante schoonheidsnoviteit die in 2020 in Rusland te koop was. Het juryrapport spreekt van ,,een slim ontwerp en met het gebruikersgemak om elke dag snelle en mooie kapsels te creëren. De hairpin heeft alles om een legendarisch haaraccessoire te worden”, aldus de jury.



Van LA tot Tokyo



Tijdens de eerste en tweede lockdown mocht ook Fiona Franchimon geen klanten behandelen in haar Nederlandse salon. Ze zette daarop meteen haar kennis en creativiteit in voor het geven van online educatie over haar zelf ontworpen product aan andere haarstylisten. ,,De aanvragen komen echt overal vandaan. Van Tokio tot LA en Kopenhagen en noem het maar op”, zegt ze. ,,Op dit moment heeft 80 procent van de kappersbranche het financieel zeer zwaar te verduren. Deze educaties verbinden ons als haarstylisten daarom nog meer.”



Hair Stylist Fiona Franchimon



Fiona Franchimon is een internationaal hairstylist met haar eigen beautymerk en kapsalon, opgericht in 2010. Het merk ontwikkelt en produceert haar eigen kwalitatief hoogwaardige haarproducten en stylingtools. Daarnaast helpt Fiona Franchimon haar diverse klanten bij het stylen en het creëren van prachtige kapsels.



In de afgelopen jaren heeft het team van Fiona Franchimon zich ontwikkeld tot een belangrijke internationale speler in de wereld van beauty en haar. Hoogtepunten zijn bijdragen aan modeshows in Milaan en New York van ontwerpers zoals Emilio Gucci, Jacquemus en Giorgio Armani. Het team van Fiona Franchimon levert niet alleen kwaliteit op prestigieuze shows zoals de Fashion weeks, maar ook in een luxe salon in thuisbasis Zeist