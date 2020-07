Keti Koti treedt toe tot Canonnetwerk

Keti Koti, de dag waarop we herdenken en vieren dat de Nederlandse slavernij op 1 juli 1863 wettelijk is afgeschaft, maakt vanaf vandaag onderdeel uit van de Canon van Nederland. Met de opname wordt benadrukt dat Keti Koti een belangrijk deel van het Canonvenster Slavernij verbeeldt. Dit maakte NiNsee bestuursvoorzitter Linda Nooitmeer vandaag bekend in haar speech tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark. “Dit is een belangrijke mijlpaal”, aldus Linda Nooitmeer. “Het is zowel de aanvaarding als de bevestiging dat het trans-Atlantisch slavernijverleden een gedeeld verleden is en dat dit onderdeel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis.”



Keti Koti, bestaande uit het monument en de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, is de meest recente toevoeging aan het netwerk. Bovendien is Keti Koti het eerste immaterieel erfgoed dat hierin wordt opgenomen.



NiNsee



Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is een kenniscentrum dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt over de geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden. Ook organiseert het NiNsee de jaarlijkse landelijke herdenkingsactiviteiten. Het NiNsee is één van de eerste netwerken in Nederland die zich publiekelijk profileert en hard maakt voor het transparante verhaal over de volledige geschiedenis van het trans-Atlantische Slavernijverleden en de koloniale geschiedenis van Nederland.



De Canon van Nederland



Keti Koti is geselecteerd voor de Canon van Nederland omdat het een van de verhalen verbeeldt van het Canonvenster Slavernij. De Canon van Nederland neemt je in vijftig vensters mee langs mensen, gebeurtenissen en voorwerpen die samen de geschiedenis van Nederland vertellen.



Canonnetwerk



Met de Canon van Nederland als uitgangspunt slaan musea en gedenkplekken door heel Nederland de handen ineen om de veelzijdigheid van de Nederlandse geschiedenis voor het voetlicht te brengen: het Canonnetwerk. Zij presenteren iconische topstukken van de Canon in de eigen context en trekken samen op in programmering en campagne. Deze landelijke samenwerking is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar sinds september 2017 de overzichtspresentatie van de Canon van Nederland te zien is. De komende jaren groeit het Canonnetwerk verder uit, verspreid over Nederland. De landelijke samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.