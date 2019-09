Anita Wetterhahn benoemd tot Commissaris bij SPAR Holding B.V.

Anita Wetterhahn-Reijnen is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van SPAR Holding B.V. en volgt huidig commissaris Andries Gies op.



Anita is benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de SPAR ondernemers en zal per 1 januari 2020 zitting nemen in de Raad.



Met Anita Wetterhahn krijgt SPAR een zeer ervaren retailer in de Raad van Commissarissen. Zij werkte eerder als directeur retail bij NS Retail, als algemeen directeur bij winkelketen Jamin en als commercieel directeur bij Jan Linders Supermarkten.



Anita geeft aan dat ze veel respect heeft voor de succesvolle wijze waarop SPAR de laatste jaren heeft gebouwd aan o.a. de verschillende winkelconcepten, de logistiek en de winkeloperatie en ze kijkt uit naar haar nieuwe rol.



Andries Gies zal na ruim 8 jaren een zeer betrokken commissaris voor SPAR te zijn geweest per genoemde datum terugtreden vanwege de afloop van twee benoemingstermijnen. SPAR Holding B.V. is Andries zeer erkentelijk voor zijn langdurige bijdrage aan het succes van SPAR.



Voorzitter van de Raad van Commissarissen van SPAR Holding B.V. is Saskia van Walsum. De Raad van Commissarissen bestaat verder uit Kees Kiestra, Duncan Hoy en Rob van der Sluijs.