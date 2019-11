15.835 meisjes naar school dankzij actie RTL Boulevard en Cordaid

De actie ‘Help 10.000 meisjes naar school’ van RTL Boulevard en Cordaid is afgesloten met een uitslag om van te dromen. Gulle kijkers hebben genoeg gedoneerd om in plaats van de gehoopte 10.000, maar liefst 15.835 meisjes naar school te kunnen sturen.



Door de inzet van de RTL Boulevard-presentatoren en de ontroerende verhalen van de meisjes in de uitzending, die dankzij de actie nu goed onderwijs kunnen volgen, kijkt Cordaid terug op een mooie en zeer succesvolle actieweek.



De vier RTL Boulevard-'powervrouwen', Marieke Elsinga, Bridget Maasland, Miljuschka Witzenhausen en Nikkie Plessen, hebben de actie gesteund door unieke workshops te geven.



Samenwerking RTL Boulevard & Cordaid



Dit is het zesde achtereenvolgende jaar dat RTL Boulevard in actie komt voor Cordaid. Vorig jaar was het thema ‘Help Kindgezinnen overleven’.



Deze keer is er gekozen voor een andere aanpak. De kijkers konden nog steeds sms'en, maar in plaats van een automatische donatie van 3 euro per sms, kregen donateurs de mogelijkheid om zelf een bedrag te kiezen. Dit heeft uiteindelijk gezorgd voor een hoge opbrengst die de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen.



Gilbert Gooijers, medeoprichter en COO bij CM.com, specialist in Conversational Commerce-oplossingen: “We zijn trots om als technologiepartner bij te dragen aan het succes van de actie door het introduceren van een totaal nieuwe manier van fondsenwerving. Door de slimme combinatie van sms, mobiel betalen en chatbots maken wij het mensen makkelijker om te doneren en Cordaid te steunen met een geslaagde actie.”



Waarom deze actie?



Wereldwijd gaan 35 miljoen meisjes niet naar het basisonderwijs. Terwijl onderwijs de beste investering in de toekomst is. In landen waar armoede heerst, worden meisjes vaak ingezet in het huishouden, om op broertjes en zusjes te passen of om te werken op het land.



Petitie



Uiteindelijk streeft Cordaid naar goed onderwijs voor ieder kind. Om dit doel te bereiken is Cordaid ook een petitie gestart. Nederlandse parlementariërs hebben de millenniumdoelen geadopteerd die streven naar gendergelijkheid en onderwijs voor ieder kind in het jaar 2030. In de landen waar Cordaid werkt is geen enkel doel nog behaald en moeten nog vele stappen gezet worden naar kwalitatief onderwijs voor ieder kind.