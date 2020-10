Veilen van materieel populairder

Diepladers rijden af en aan op het veilingterrein van Ritchie Bros. in Moerdijk. Rupsgraafmachines, mobiele kranen, bulldozers en wielladers staan rijen dik opgesteld, tot ze opgehaald worden door hun nieuwe eigenaren. In september stonden hier ruim 4000 machines, trucks en onderdelen opgelijnd en werden binnen een week tijd verkocht in de veiling. De machines komen van honderden klanten in binnen- en buitenland. Ritchie Bros., gespecialiseerd in het veilen van bouwmachines en trucks, ziet een stijging van Nederlandse bedrijven die materieel en trucks willen verkopen.



"De krimpende bouwproductie en het Coronavirus zorgen in Nederland voor een stijging van aanbod van materieel in de markt, en dat zie je direct in onze veilingen terug," aldus Diederick van Haselen van Ritchie Bros. "Veel bedrijven in de bouwsector zijn nu op zoek naar liquiditeit en nemen ook hun machinepark onder de loep. Machines die niet in gebruik zijn kosten geld. Door marktdata te analyseren en de expertise van ons team in te zetten, adviseren we dagelijks bedrijven over de waarde van hun machines en hoe ze materieel in cash om kunnen zetten."



Van Haselen ziet de veilingen als verkoopkanaal groeien in populariteit."Dit voorjaar viel de handel voor veel materieelverkopers in de markt stil, omdat er geen buitenlandse kopers meer over de vloer kwamen. Wat wij zagen gebeuren was het omgekeerde; de participatie en verkooprijzen op onze online veilingen bleven hoog. Dit ging snel de ronde en bedrijven die eerder nooit machines bij onze veilingen inbrachten, doen dat nu wel. Veilen is het nieuwe verkopen aan het worden”.



Er zijn geen minimumprijzen waardoor de gegarandeerde verkoop mee speelt, maar ook de directe toegang tot een internationale kopersmarkt is een doorslaggevende factor. Een opmerkelijke ontwikkeling afgelopen maanden was dat de internationale vraag naar gebruikt materieel bijzonder sterk bleef bij het veilinghuis. Ondanks de wereldwijde corona-uitbraak zag Ritchie Bros. een record-aantal bieders uit ruim 100 landen deelnemen. In de september veiling in Moerdijk deden ruim 60% meer nieuwe bieders mee dan dezelfde veiling een jaar geleden. Veel bedrijven over de grens hebben nog lopende projecten en direct materieel nodig; dit stuwt de verkoopprijzen omhoog bij het veilinghuis, in het bijzonder bij jong-gebruikte machines die meteen aan het werk kunnen.



Ritchie Bros. is sinds 1987 actief in the Nederlandse markt en veilt voornamelijk bouwmachines, trucks, tractoren en toebehoren. Een blik op het veilingterrein leert al snel dat er van alles wordt ingebracht; jong, oud, nieuw, gebruikt, demo, ex-verhuur en natuurlijk diverse merken en typen. Van Haselen: “Ook importeurs van bouwmachines en verhuurbedrijven zien hoe veilingen voor hen kunnen werken. We maken de verkoop van gekozen items hen het werk rondom de verkoop uit handen, en dat scheelt kosten en zorgen. Bovendien geven de Moerdijk veilingen de zekerheid dat een machine ook daadwerkelijk wordt verkocht.”



In November houdt Ritchie Bros. de volgende veiling in Moerdijk – de zesde en laatste van dit jaar. Kijk voor meer informatie op www.rbauction.nl of bel 0168.392.200.