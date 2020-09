Succesvolle proef met revolutionaire hooischuur op Utrechtse melkveehouderij

Een optimaal rantsoen van vers gras en geurig hooi. Het hele jaar door én allemaal van eigen bodem. Met behulp van moderne technieken zag melkveehouder Aleid Blitterswijk uit het Utrechtse Werkhoven zijn duurzame missie realiteit worden. Door de samenwerking met een projectgroep en een subsidie van de provincie Utrecht lukte het Blitterswijk een moderne hooischuur te construeren die volledig CO2-neutraal werkt. De vernieuwende voederwijze toont aan dat zowel de melk als de koeien gezonder zijn en blijven.



Terug naar en meer dan vroeger



De projectgroep raakte geïntrigeerd door de werkwijze die men vroeger volgde: veel vers gras en weinig voer van buiten het bedrijf op een grondgebonden melkveebedrijf. Veel vers gras voeren bleek goed te lukken met een moderne aanpak, bijvoorbeeld met behulp van een ureummeter op het bedrijf om de kwaliteit van de voeding te meten. “Daarnaast bleek hooi de kwaliteit van vers gras te behouden, mits goed gedroogd”, aldus veevoerspecialist Henri van Ittersum. De aanpak kan zo bijdragen aan oplossingen voor vele maatschappelijke vragen die rond de melkveehouderij spelen.



CO2-neutraal droogproces



De koeien op het ‘testbedrijf’ van Blitterswijk krijgen hun gras uitsluitend vers en gedroogd te eten, zonder kunstmatige toevoegingen. Wim de Hoop van Kennis Center voor Groene Groei legt uit: “We hebben een hooischuur gemaakt die CO2-neutraal werkt. Door de zonnewarmte op de panelen wordt de lucht onder het dak en in de wanden opgewarmd. Deze warme lucht wordt door het hooi geblazen. Zo krijg je als het ware zongedroogd hooi.” Voor zover bekend is de boerderij van Blitterswijk de eerste in Nederland die deze techniek toepast.



Natuurlijk en gezond



Door de CO2-neutrale hooischuur is Blitterswijk erin geslaagd om in ieder jaargetijde een optimaal rantsoen te bieden van gras uit de wei en geurig hooi, zo groen als vers gras.



“De melk die de koeien produceren is niet alleen lekker, maar ook gezond. De melk op basis van veel vers gras en hooi is rijk aan een gebalanceerde mix van CLA (gezond vet) en omega-3 en -6 vetzuren. Volgens onderzoek worden daar aan allerlei positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. Bovendien blijft de koe door haar natuurlijke dieet zelf ook gezonder”, aldus Wim de Hoop.



Nieuwe melkstroom



De aroma’s uit vers gras en zongedroogd hooi geeft de koe door in haar melk. Van deze nieuwe melkstroom wordt momenteel de nieuwe kaassoort ‘Uut Hooi’ geproduceerd. “Dit verhaal klopt en daarom willen we deze kaas breed in de markt zetten”, aldus Cees Verburg van De Groot – Verburg kaashandel. De projectgroep sluit niet uit dat deze gezonde melk binnenkort ook verwerkt wordt tot ijs, yoghurt, boter of in een pak in de schappen komt te liggen. Blitterswijk hoopt door deze geslaagde proef een nieuwe beweging in gang te zetten en andere boeren te enthousiasmeren deel te nemen aan de duurzame productiewijze.