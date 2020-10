Teambuilding en bedrijfsuitjes voortaan ook online

TeamSpeling bouwt nieuwe studio’s en kan vraag grote bedrijven bijna niet aan



UTRECHT – Tijdens de corona-lockdown snakken bedrijven en thuiswerkers naar teambuilding en bedrijfsuitjes. TeamSpeling, dat werkt voor toonaangevende bedrijven en multinationals, is overgestapt op online teambuilding en bedrijfsuitjes. Daaraan kunnen kleine groepen tot honderden werknemers tegelijk deelnemen, zonder dat het ten koste gaat van de interactie. Het bureau kan de vraag bijna niet aan.



Het Utrechtse bureau zendt zijn interactieve shows en humoreske bedrijfsevents voortaan online uit vanuit drie nieuw ingerichte studio’s. Daarbij kunnen deelnemers vanuit de hele wereld via Teams of Zoom inloggen. Ze kunnen tegelijkertijd meekijken en meeluisteren en actief betrokken worden via de chat en door korte gesprekjes. Vanwege de enorme vraag naar dit soort events is het bureau al bezig een vierde studio in te richten. ,,Veel mensen denken dat bedrijfsuitjes in coronatijd niet mogelijk zijn, maar wij laten zien dat het op deze manier toch kan”, zegt Jules Ponsioen van TeamSpeling.



TeamSpeling werd in 2014 opgericht door Clemen Mensink. Hij ontwikkelde een eigen methodiek, waarbij serieuze onderwerpen als reorganisaties, fusies en complexe verandervraagstukken tijdens interactieve shows vol humor, sketches, liedjes, improvisatietheater en verandermanagement bespreekbaar worden gemaakt.



Die vernieuwende aanpak was een succes. Bedrijven als Akzo Nobel, Ikea, KPN, Philips, Bol.com, NS, Rabobank, ING en ABN AMRO en organisaties als de KNVB, FNV, politie en overheidsinstanties gingen al met TeamSpeling in zee.



Door de coronacrisis ging het bureau echter bijna kopje onder. TeamSpeling stond begin dit jaar klaar voor een groeisprint, had een nieuw kantoor betrokken en net nieuwe medewerkers aangenomen, toen de pandemie uitbrak en Nederland in lockdown ging. Grote bijeenkomsten met honderden mensen zijn sindsdien taboe en de meeste mensen werken thuis.



Succesvolle events als Veranderfitness of de Bedrijfslachspiegel konden niet meer doorgaan en de nieuwe medewerkers waren alleen nog maar bezig met afzeggingen. Toen bleek dat de maatregelen langer gingen duren, kwamen de trainers met het idee om over te stappen op online teambuilding en online bedrijfsuitjes.



Dat betekende wel een totaal andere aanpak, zeker voor de muzikanten en acteurs. Die zijn gewend om met de deelnemers in de zaal in gesprek te gaan en in te spelen op gelach, gegrinnik, applaus en andere hoorbare feedback. Bij bijeenkomsten met honderden werknemers moeten microfoons bij Teams of Zoom echter allemaal uit staan, anders is de presentator niet meer verstaanbaar. Dat probleem werd opgelost door de chat te gebruiken voor interactie en feedback. Ook kunnen kleine groepjes tijdens de shows ‘gepind’ worden voor een gesprek of discussie. De online shows worden uitgezonden vanuit moderne studio’s met hi-end camera’s, professionele greenscreens en verlichting. Ze zitten vol humor en showbizz, ontregelende video’s, vreemde personages en rare reclames. Ponsioen: ,,We hebben alle kinderziektes snel kunnen oplossen. Inmiddels draaien de nieuwe online bedrijfsuitjes en teambuilding op volle toeren en zijn ze nog interactiever dan voorheen. Het belangrijkste is dat werknemers weer wat leuks kunnen doen met elkaar en met elkaar kunnen lachen.”



