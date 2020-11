19 november is de Internationale Mannendag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Internationale Mannendag is niet meer van deze tijd.



Dilana Schaafsma, associate lector Gezond Seksueel Opgroeien, Fontys Hogescholen:



“Is een Internationale Mannendag nodig? Mijn eerste reactie was: ‘Nee natuurlijk niet. We leven immers in een mannenwereld.’ Na verder onderzoek naar de missie van deze dag, vraag ik me af waar ik me kan aanmelden. De missie gaat onder andere over het streven naar gendergelijkwaardigheid en het erkennen van positieve mannelijke bijdragen aan bijvoorbeeld kinderzorg (en opvoeding neem ik aan).



“Als iemand die pleit voor meer betrokkenheid van mannen in de (seksuele) opvoeding, omdat deze taak helaas vooral nog bij de vrouw lijkt te liggen, kan ik dit initiatief alleen maar toejuichen. Internationale Mannendag is voor feministen.”



Irine Gaasbeek, Country Managing Director, Accenture:



“Eén van de onderdelen van de Internationale Mannendag is om juist de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. Dat is wat we ook nodig hebben in het bedrijfsleven.



“Om vrouwen beter onder de aandacht te krijgen en een gelijke man-vrouwverdeling in management en bestuursfuncties te bewerkstelligen, moeten ook mannen zich bewust zijn van de huidige situatie in hun organisatie. Daarnaast moeten zij hun medewerking, begrip en inzet tonen. Internationale Mannendag is een uitstekend moment om die gelijkwaardigheid weer aan te kaarten.”



Simon Timmerman, Adviseur Regenboogsteden, Movisie:



“We leven nog steeds in een wereld die op veel plekken wordt gedomineerd door mannen. In die zin zou je kunnen zeggen dat een internationale mannendag onzin is. Internationale Mannendag zou wat mij betreft heel veel goeds kunnen doen als die aandacht zou vragen voor het bestrijden van het stereotype beeld van mannen en mannelijkheid.



“Als deze dag zich zou richten op het stoppen van geweld door mannen overal op de wereld en het promoten van minder stereotiep ‘mannelijk’ gedrag en ruimte zou geven aan een zorgende rol voor mannen, dan zouden heel veel mensen daarvan kunnen profiteren. Zeker ook mannen.”