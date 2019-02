De Waanzinnige Boomhut-schrijver komt langs tijdens Lentekriebels

De Australische bestsellerauteur Andy Griffiths van boekenreeks De Waanzinnige Boomhut presenteert op maandag 25 februari, tijdens de voorjaarsvakantie, om 10.30 uur zijn nieuwste boek in Theater aan het Spui in Den Haag. Dit doet hij tijdens het kindertheaterfestival Lentekriebels dat tot 3 maart plaatsvindt in Theater aan het Spui, de Koninklijke Schouwburg en Korzo Theater. Theater aan het Spui is hét festivalhart. Voor de ingang verrijst daarom een enorme kas vol met workshops en activiteiten.



Griffiths komt alweer met het achtste deel van De Waanzinnige Boomhut-serie. Zijn nieuwste exemplaar heet De Waanzinnige Boomhut van 104 verdiepingen. Iedereen kan vanuit de glazen kas meteen doorlopen naar de foyer in Theater aan het Spui om de populaire Australische schrijver te ontmoeten, vragen te stellen en het boek te laten signeren.



Van Hamlet tot vreemde eend



Naast alle activiteiten, zoals het zoeken naar de vreemde eend in het vogelspothuisje en een eigen weerbericht maken, staat dit festival natuurlijk ook in het teken van jeugdtheater. Daarnaast kunnen kinderen zelf ook op het podium staan na het volgen van de workshop: Lentestorm. Tijdens het festival speelt onder andere de succesvolle familievoorstelling Hamlet van Theater Rotterdam en de met vijf sterren bekroonde theaterhit De man die alles weet. Daarnaast krijgen ook jonge theatermakers een podium om intieme voorstellingen te spelen. De foyer van Theater aan het Spui wordt traditiegetrouw omgetoverd tot gratis knutselparadijs waar iedereen naar binnen kan lopen van 10.00 tot 16.00 uur.



Het volledige overzicht van het programma is te vinden op www.hnt.nl/lentekriebels.