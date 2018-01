UNETO-VNI wil langdurig werklozen kansen bieden in installatiebranche

Voorzitter Doekle Terpstra van installateurskoepel UNETO-VNI wil snel in gesprek met vakbond CNV over het tekort aan technische vakmensen. Volgens Terpstra houdt UNETO-VNI alle opties open om oplossingen te vinden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Oók langdurig werklozen krijgen kansen in de installatiebranche. Terpstra reageerde daarmee vanochtend in het Radio 1 Journaal op uitspraken van Maurice Limmen. De voorzitter van vakcentrale CNV vindt dat bedrijven voorrang moeten geven aan vakmensen uit Nederland.



Terpstra: ‘De installatiebranche pakt de handschoen graag op. Diverse leden van UNETO-VNI met veel openstaande vacatures willen graag in gesprek met CNV. Wat mij betreft zetten we al onze creativiteit in om zoveel mogelijk langdurig werklozen een kans te geven op een baan in de techniek.’



Terpstra wijst erop dat de installatiebranche er al alles aan doet om werkzoekenden voor een baan in de installatiebranche te interesseren. ‘Gezien de krapte in de sector houden we alle opties open: we kijken naar jongeren, zij-instromers, statushouders en langdurig werklozen die staan ingeschreven bij het UWV. Maar ook vakmensen uit het buitenland bieden we kansen als we de krapte niet in eigen land kunnen oplossen.’



De voorman van UNETO-VNI is het niet eens met de kritiek van Limmen op arbeidsvoorwaarden en opleidingsinvesteringen. ‘In de installatiebranche zijn vaste contracten de norm en er is een prima cao. Werknemers krijgen volop gelegenheid opleidingen te volgen om zich te ontwikkelen.’



/ / / / / / einde persbericht / / / / / /



UNETO-VNI



UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De 5.000 aangesloten installatiebedrijven realiseren een omzet van 13 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan 120.000 personen. Daarnaast vertegenwoordigt UNETO-VNI 1.300 verkooppunten van winkelbedrijven in wit- en bruingoed, elektronica, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur. De gezamenlijke omzet van deze bedrijven bedraagt 3,5 miljard euro.