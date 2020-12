Appian introduceert het eerste uniforme platform voor Hyperautomation

Low-code RPA, AI en Process Automation, verenigd met Data Anywhere, ontgrendelt nieuwe niveaus van toegevoegde bedrijfswaarde op het gebied van automatisering



AMSTERDAM, 9 december 2020 /PRNewswire/ -- Appian kondigt vandaag de nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3003413-1&h=1211040343&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlow-code-automation-2020&a=Appian+Low-code+Automation+Platform] aan. De nieuwe versie maakt het eenvoudiger dan ooit voor IT om snelle en substantiële bedrijfswaarde te genereren met een nieuwe generatie krachtige en schaalbare bedrijfsautomatiseringstechnologieën, verenigd in het toonaangevende platform voor low-code ontwikkeling.



"In de loop van 2020 werd de urgentie voor snelle en krachtige procesautomatisering onmiskenbaar aangezien organisaties worstelde met het verspreide personeel, defecte processen en ontoegankelijke gegevens naar aanleiding van de COVID-19-pandemie", aldus Michael Beckley, oprichter en Chief Technology Officer bij Appian. "Onze nieuwe platformrelease levert de verenigde automatiseringstechnologieën en de ontwikkelingssnelheid die de nieuwe wereld van hyperautomatisering definiëren, met als resultaat slimmere, snellere en veerkrachtigere bedrijven. "



Grote verbeteringen aan de nieuwste versie van het Appian-platform verenigen low-code robotic process automation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3003413-1&h=4029605444&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Frobotic-process-automation-rpa%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlow-code-automation-2020&a=robotic+process+automation] (RPA), kunstmatige intelligentie (AI) en process automation middels de gepatenteerde SAIL-technologie van Appian. Deze technologie is de snelste en gemakkelijkste manier binnen de industrie om alle componenten van een enterprise applicatie samen te stellen en te verenigen, van back-end-integraties tot interface. De nieuwste versie verbetert ook Appians out-of-the-box AI-enabled Intelligent Document Processing (IDP) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3003413-1&h=1272063806&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Fintelligent-document-processing%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlow-code-automation-2020&a=Intelligent+Document+Processing+(IDP)]. IDP bespaart duizenden manuren per jaar door handmatige invoer van formulieren en bedrijfsdocumenten overbodig te maken, en AI te gebruiken om ongestructureerde gegevens om te zetten in gestructureerde gegevens zonder menselijke tussenkomst.



De nieuwste release maakt ook gebruik van Appian's unieke Data Anywhere-architectuur om de gehele moderne workforce van bots, AI en mensen te verenigen met bedrijfsdata - zonder dat er datamigratie nodig is.



Forrester voorspelt dat tegen het einde van 2021 75% van de applicatie-ontwikkeling low-code platforms zal gebruiken, in vergelijking met 44% in 2020 (Bron: "Predictions 2021: Software Development", 30/10/20, J. Hammond, et al). Veel van 's werelds grootste organisaties vertrouwen op Appian voor het automatiseren van hun meest complexe, langdurende en kritieke bedrijfsprocessen, van de klantervaring aan de voorkant tot backoffice-activiteiten en wereldwijd risicobeheer en compliance. Tot de klanten van Appian behoren 5 van de 's werelds top 10 banken, 6 van' s werelds top 10 vermogensbeheerders en 9 van 's werelds top 10 life sciences bedrijven.



Nieuwe verbeteringen in de nieuwste Appian-release zijn onder meer:





-- Snelle automatisering van processen en taken met Low-code RPA



-- Record processen en verander deze snel in bots

-- Creëer bots die gemakkelijk communiceren met websites en

cloudservices in low-code

-- Formulier- en papierautomatisering met native intelligente

documentverwerking (IDP)



-- Gebruik AI om data uit documenten te classificeren en extraheren

zonder gegevens naar de cloud te verzenden

-- Integratie en het bouwen van applicaties zonder gegevens te migreren



-- Bouw snel unified data views met no-code integraties die nu

webservices ondersteunen

-- Cache data van verbonden bronnen om app-prestaties te verbeteren

-- 360-graden applicatie health dashboard voor ontwikkelaars



-- Monitor centraal de prestaties van applicaties en

beveiligingswaarschuwingen

-- Identificeer problemen met het applicatie design en verkrijg

intelligente aanbevelingen voor designverbetering

Om de nieuwste versie van Appian zelf uit te proberen kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode op https://www.appian.com/platform/free-trial/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3003413-1&h=1783244189&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Ffree-trial%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2Fplatform%2Ffree-trial%2F].



Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3003413-1&h=2662474497&u=https%3A%2F%2Fwww.appian.com%2F%3Futm_source%3Dreferral%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dlow-code-automation-2020&a=www.appian.com].





CONTACT: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jessica JansenSenior Field Marketing Manager Benelux and Nordics, +31 6 5437 5705, pr.nl@appian.com



Web site: http://www.appian.com//