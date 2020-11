Grote studie toont aan dat een eenvoudige bloedtest een nauwkeurig onderscheid kan maken tussen goedaardige en kwaadaardige laesies

LONDON, 9 november 2020 /PRNewswire/ -- Een grote, baanbrekende studie, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift 'Cancer Cytopathology' van de American Cancer Society, toont aan dat een eenvoudige niet-invasieve bloedtest (vloeibare biopsie) nauwkeurig onderscheid kan maken tussen niet-kankergezwellen versus kankergezwellen.



https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg]



Deze resultaten waren gebaseerd op een multi-institutionele, internationale collaboratieve studie gesponsord door Datar Cancer Genetics waar de onderzoekers bloedmonsters van meer dan 30.000 deelnemers evalueerden, waaronder ~9.000 bekende gevallen en ~6.000 verdachte gevallen van kanker, 700 individuen met niet-kanker tumoren en 14.000 gezonde individuen. De studie bestreek 27 soorten vaste orgaankankers, waaronder hersentumoren.



De onderzoekers evalueerden de aanwezigheid van circulerende, kleine tumorclusters die in hoge mate voorkomen in het bloed van kankerpatiënten en die niet kunnen worden opgespoord bij personen zonder kanker. De onderzoekers konden ook nauwkeurig vaststellen welk orgaan door de tumor werd aangetast en dit met meer dan 90% nauwkeurigheid.



Het is belangrijk dat de test mensen met een verdachte groei in verschillende organen zoals de borst, de longen, de prostaat, de dikke darm en de hersenen sterk zal helpen. Het is opmerkelijk dat een groot deel van de personen die een biopsie ondergaan op verdenking van kwaadaardigheid, worden opgespoord met goedaardige tumoren die gespaard zouden kunnen worden van risicovolle invasieve en resource-intensieve biopsies. Ook kan het bloedonderzoek helpen bij de diagnose van gevallen waarin invasieve biopsieën niet levensvatbaar zijn vanwege verschillende redenen, zoals de locatie van de tumor in de buurt van een vitaal orgaan of bloedvat of de terughoudendheid van patiënten naast comorbiditeiten.



De technologie en de test zijn ontwikkeld door Datar Cancer Genetics. De test zal naar verwachting binnenkort in de handel verkrijgbaar zijn. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld een grote invloed hebben op de diagnose van kanker.



In zijn commentaar op de resultaten zei Dr. Nicholas Plowman, MD, Medisch oncoloog van het Department of Clinical Oncology, St Bartholomew's Hospital, Londen, Verenigd Koninkrijk, en een van de auteurs van de paper: 'Deze studie is de grootste in zijn soort en toont het betekenisvolle potentieel van vloeibare biopsies, die tot nu toe schromelijk ondergewaardeerd zijn, ten minste gedeeltelijk omdat de vorige vangstmethoden inferieur waren. Het oogsten van tumorclusters uit perifeer bloed is verwant aan een niet-invasieve micro-biopsie van de tumor. Evaluatie van deze clusters kan diagnostische triage en begeleiding bij vermoedelijke kankergevallen vergemakkelijken. De test is niet alleen patiëntvriendelijk, maar kan ook de belasting van de toch al overbelaste infrastructuur voor kankerdiagnose aanzienlijk verminderen.



Het onderzoek is online gepubliceerd op (https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncy.22366 [https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncy.22366]).



Over Datar Cancer Genetics



Datar Cancer Genetics is een toonaangevend bedrijf dat actief is in kankeronderzoek en gespecialiseerd in niet-invasieve technieken met het oog op betere diagnose, beslissingen tot behandeling en kankerbeheer. Het ultramoderne centrum voor kankeronderzoek van het bedrijf is ILAC - NABL, ISO, CAP en CLIA - USA geaccrediteerd.



CONTACTPERSOON: Dr Vineet Datta - drvineetdatta@datarpgx.com [mailto:drvineetdatta@datarpgx.com]



Toegang tot gepubliceerde studie op



https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncy.22366 [https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cncy.22366]



https://datarpgx.com/publications/ [https://datarpgx.com/publications/]



Website



datarpgx.com [http://www.datarpgx.com/]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1086492/Datar_Cancer_Genetics_Logo.jpg]