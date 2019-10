Een vooruitziende blik op mobiliteit op een internationaal podium bij AutoMobility LA(TM)

Vierdaags pers- en handelsevenement van LA Auto Show met het laatste nieuws, debatten, debuten en inzichten in de toekomst van mobiliteit



LOS ANGELES, 9 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Organisatoren van de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA hebben meer informatie vrijgegeven over het wereldberoemde jaarlijkse programma, een blijvende katalysator voor vooruitgang in de branche. Op 18-21 november 2019 kunnen bezoekers van de media en de industrie in het Los Angeles Convention Center meer inzicht krijgen in de toekomst van mobiliteit, zijn ze getuige van voertuigdebuten en krijgen ze de kans om te netwerken tijdens de vier dagen van AutoMobility LA.



Na de netwerkreceptie op maandagavond 18 november zal het programma op dinsdag 19 november zijn gewijd aan het laatste nieuws, debuten, branche-aankondigingen en een congres dat de hele dag doorloopt. Ook zullen er aanvullende evenementen zijn, waaronder de jaarlijkse Hackathon en de 2019 Top Ten Automotive Startups Competition(TM), dit jaar gepresenteerd door PlanetM en mede gesponsord door Plug and Play.



Het conferentiegedeelte van AutoMobility LA omvat een aantrekkelijk schema met sprekers en panelleden uit de autobranche, technische en overige branches, die openlijk de toekomst van de auto-industrie zullen bespreken, samen met de wijze waarop autonomie, connectiviteit, elektrificatie en de deeleconomie (ACES) de maatschappij beïnvloeden.



Het uitgebreide programma op dinsdag zal worden gepresenteerd door Joanne Muller en Alison Snyder van Axios. Hierin staan 'praten bij het haardvuur', paneldiscussies, persaankondigingen van belangrijke spelers in de auto- en technologie-industrie gepland, en kunnen deelnemers nieuwe en gevestigde bedrijven ter plaatse verkennen.



Praten bij het haardvuur:





-- Dr. Carsten Breitfeld, Global CEO van Faraday Future

-- Ulrich Kranz, medeoprichter & CEO van Canoo

-- Klaus Zellmer, President & CEO van Porsche Cars North America

Paneldiscussies (tot nu toe, maar niet beperkt tot):





-- De impact van ACES op Big Retail



-- Consumentenvertrouwen en het autonome voertuig



-- Startups in mobiliteit



-- Een stem in uw voertuig



-- Wat is de volgende stap in micromobiliteit

"AutoMobility LA brengt een aantal van de grootste geesten samen die de toekomst van mobiliteit vormgeven", aldus Terri Toennies, President van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Aangezien het auto-ecosysteem zich in een snel tempo blijft ontwikkelen, zijn we er trots op dat we een gerenommeerd platform kunnen bieden voor media en professionals uit meerdere sectoren om kritische inzichten te krijgen, als eerste op de hoogte te zijn van baanbrekende innovaties in de industrie, een gezond debat aan te gaan en samen te werken om de industrie vooruit te helpen".



Volgend op het brede programma van dinsdag zal woensdag en donderdag (20-21 november) de aandacht worden gevestigd op wereldwijde autofabrikanten en de voertuigen die ze op AutoMobility LA zullen introduceren. Een aankondiging met betrekking tot de talrijke voertuigdebuten en het volledige schema voor de vier dagen zal in de komende weken volgen.



Na AutoMobility LA zal de LA Auto Show het publiek verwelkomen van 22 november tot 1 december.



Ga naar voor een actueel schema en aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show naar AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show(®)) werd opgericht in 1907 en is ieder jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow. In 2016 gingen de Press & Trade Days van de show samen met de Connected Car Expo (CCE), om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste handelsshow waarin de technologiesector en de autosector samen komen om nieuwe producten en technologieën te lanceren, en de meest urgente kwesties voor de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 vindt van 18-21 november plaats in het Los Angeles Convention Center, met tussentijdse introducties van nieuwe voertuigen van producenten. LA Auto Show 2019 is van 22 november tot 1 december geopend voor het publiek . Bij AutoMobility LA doet de nieuwe autobranche zaken, onthullen zij grensverleggende nieuwe producten en doen zij strategische aankondigingen voor de internationale media en brancheprofessionals uit de hele wereld. LA Auto Show wordt goedgekeurd door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Ga voor het laatste shownieuws en informatie over de LA Auto Show naar Twitter, Facebook, of Instagram en schrijf u in voor nieuwsberichten op http://www.laautoshow.com/. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ en volg AutoMobility LA op Twitter, Facebook, of Instagram.



