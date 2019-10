AEDAS Homes voltooit de bouw van meer dan 1000 woningeenheden

- Nu alle bouwdoelstellingen voor 2019 zijn bereikt en 95% van de opleveringen dit jaar zijn verkocht, is het bedrijf volledig voorbereid.



- Voor 1033 eenheden zijn reeds definitieve bouwvergunningen vastgelegd.



- David Martinez, algemeen directeur van AEDAS Homes: "Met de voltooiing en verkoop van meer dan 1000 eenheden stelt het bedrijf zijn operationele capaciteit onder bewijs."



MADRID, 9 oktober 2019 /PRNewswire/ -- AEDAS Homes [https://www.aedashomes.com/], een belangrijke woonontwikkelaar binnen de nieuwe Spaanse vastgoedkringen, heeft inmiddels de vereiste, zogenoemde "Final Construction Certificates" (FCC) veiliggesteld voor de opleveringen in 2019, het eerste jaar waarin het bedrijf meer dan 1000 op te leveren eenheden gepland heeft staan. Met nog drie maanden voor de boeg tot het einde van het jaar, toont de onderneming opnieuw haar operationele capaciteit aan.



https://mma.prnewswire.com/media/1007861/CEO_AEDAS_Homes.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1007861/CEO_AEDAS_Homes.jpg]



Na het bereiken van een belangrijke mijlpaal - de voltooiing van de bouw van de meer dan 1000 eenheden, die dit jaar zijn gepland voor oplevering-gaat het bedrijf nu het leveringsproces in met de zekerheid, dat vrijwel al deze eenheden worden verkocht.



David Martinez, algemeen directeur van AEDAS Homes, benadrukte de algemene tevredenheid binnen het bedrijf: "Vooral omdat we dit jaar mede dankzij onze aandeelhouders en onze klanten de bouw van alle projecten binnen het verwachte tijdsbestek konden afronden."



AEDAS Homes heeft met succes de voltooiing van de bouw en de verkoop afgerond, toch het meest complexe deel van het ontwikkelingsproces en kan zich nu concentreren op de opleveringen waartoe het bedrijf zich al heeft verplicht (met nog slechts de laatste details te verwerken voor de eerste bewoningsvergunning), alvorens de sleutels aan haar klanten worden overhandigd.



Per 30 september heeft de woningbouwer 3379 eenheden voor een totaal van 1146 miljard euro verkocht, d.w.z. sinds de start van diens activiteiten. Martinez voegde hier nog aan toe: "De voltooiing van de bouw van alle eenheden die in 2019 moeten worden opgeleverd, in combinatie met onze cumulatieve verkopen, toont duidelijk aan dat we ons blijvend inzetten voor ons primaire bedrijfsdoelstelling."



Volgens analisten heeftAEDAS Homes de hoogste kwaliteit aan grondbezit in Spanje, vooral ook omdat het overgrote deel van deze grond als bouwrijp is geclassificeerd. Het bedrijf heeft een portefeuille van meer dan 1,8 miljoen vierkante meter om meer dan 15.200 woningen te kunnen bouwen in de belangrijkste vastgoedmarkten en economische centra van het land, evenals in de omliggende gebieden: het centrum, Catalonië, de oostelijke Balearen, Andalusië en de Costa del Sol.



Voor meer informatie: https://www.aedashomes.com/en [https://www.aedashomes.com/en]



AEDAS Homes bedrijfsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=kkyf0TgNmyY [https://www.youtube.com/watch?v=kkyf0TgNmyY]



CONTACT: Tinkle Communications Agency, Sarah Estébanez, sestebanez@tinkle.es , kantoor: +34 91 787 70 80, mobiel: +34 636 62 80 41



Web site: https://www.aedashomes.com//