Brilliance Financial Technology gaat samenwerken met NAB voor de transformatie van prijsstellingsprocessen

DealPoint, de Automated Relationship Pricing Solution van Brilliance Financial Technology zal kredietverleningsafdelingen van National Australia Bank ondersteunen



SYDNEY, 9 oktober 2018 /PRNewswire/ -- Brilliance Financial Technology [http://bxfin.com/] heeft vandaag aangekondigd dat het zijn toonaangevende Deal Management and Relationship Pricing Solution, DealPoint, zal inzetten in twee afdelingen van de National Australia Bank (NAB).



Met DealPoint wordt dynamische prijsstelling een realiteit; het is de enige oplossing die op maat is gemaakt voor de prijsstellingsmodellen en -processen van elke individuele bank.



Brilliance Financial Technology sleepte het NAB-contract in de wacht na een uitgebreid RFP-proces.



DealPoint zal ondersteuning bieden aan de zakelijke kredietverleningsproducten, de eigen prijsstellingsmodellen en verschillende processen voor de goedkeuring van prijsstellingen van twee afdelingen - Corporate and Institutional Banking en Business and Private Banking - van de Nab. "Wij waren op zoek naar een mondiaal leidinggevende oplossing om ons te helpen onze zakelijke leningenportefeuille te optimaliseren," zei Nathan Gooley, algemeen manager Institutional Business Lending bij NAB.



"Rekening houdend met onze grootte en onze gesofisticeerde vereisten was DealPoint de juiste oplossing ter ondersteuning van onze bankier- en klantervaring."



DealPoint digitaliseert prijsstellingsprocessen, zorgt voor de automatische pre-invulling van prijsstellings- en klantrelatiegegevens en begeleidt de relatiemanagers tijdens de structurering van de transactie. Met deze oplossing kunnen banken prijsstellingen verrichten op niveau van het hele bedrijf, voor de verschillende producten, regio's en bedrijfsonderdelen en met op maat gemaakte prijzen voor elke klant, segment en sector.



De nieuwste versie van DealPoint, met inbegrip van de volgende eigenschappen, voegt een aantal belangrijke verbeteringen toe aan het platform die zijn gebaseerd op de nieuwste industrie- en technologietrends:





-- De door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven Recommendation Engine

die gebruikmaakt van realtime gegevens om een beter begrip te hebben van

prijselasticiteit, suggereert alternatieve transactiestructuren,

tarieven en potentiële kruisverkopen.

-- De Benchmarking eigenschap zorgt voor transparantie wat betreft de

vergelijkbaarheid van een voorgestelde transactie met marktprijzen en

recent vastgelegde transacties.

-- Met New Cross Sell Tracking wordt het relatie-inkomen een integraal deel

van de besluitvorming.

-- Pricing Insight biedt gegevensvisualisering om relatiemanagers,

zakelijke directeurs en beleidsmakers in staat te stellen slimmere en

snellere beslissingen te nemen.

-- Dankzij het nieuwe standaard open API raamwerk is het nog gemakkelijker

om DealPoint met andere banksystemen te integreren.

"Wij hebben in de afgelopen jaren aanzienlijke investeringen gedaan in de volgende generatie DealPoint en wij hebben een aantal nieuwe eigenschappen toegevoegd die vereist zijn in het digitale banklandschap van vandaag," zei Jean-Edouard van Praet, voorzitter en algemeen directeur van Brilliance Financial Technology. "Wij zijn verheugd dat NAB heeft gekozen voor Brilliance om zijn end-to-end klantervaring te transformeren."



Geautoriseerde gebruikers kunnen de meerjarige prestatie van de voorgestelde transactie bekijken evenals de gevolgen ervan voor de relatie en de portefeuillerentabiliteit. Nadien zorgt een werkstroom betreffende goedkeuring van de prijsstelling voor het orkestreren en de volledige controle van het hele goedkeuringsproces. Eens vastgelegd wordt de uitvoering van de transactie, met inbegrip van de beloftes inzake kruisverkoop, opgevolgd als onderdeel van de relatie voor toekomstige activiteiten.



Het waarborgen van transparantie en de focus op de gebruiker van DealPoint helpen banken efficiënter en effectiever betere transacties af te sluiten. De oplossing genereert data in het hele prijsstellingsproces als basis voor een krachtige realtime managementrapportage, analytics en AI/Machine Learning voor beslissingsnemers.



Over Brilliance Financial Technology



Brilliance Financial Technology levert geautomatiseerde Relationship Pricing and Approval Systems op bedrijfsniveau aan de leidinggevende banken in de wereld. Het flexibele en schaalbare DealPoint-platform wordt afgestemd op het prijsstellingsmodel van iedere bank en zorgt voor een dynamische prijsstelling om de winstgevendheid voor de klant aan te drijven en hogere marges te verwezenlijken. Dankzij de open API van DealPoint wordt een naadloze integratie in de unieke ontstaansprocessen van iedere bank verzekerd, door gebruik te maken van zowel CRM als Underwriting systemen, evenals interne data en modellen en ook die van derden. Banken die DealPoint gebruiken, melden een aan het risico aangepast ROI (rendement van de investeringen) van 379%, een toename met 66% in de indiening van transacties en een toename met 25% in de productiviteit van het portefeuillebeheer. DealPoint is sinds 2004 ingezet in meer dan 50 landen en heeft meer dan 25.000 gebruikers.



