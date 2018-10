SolunoBC en CallHosted bundelen de krachten om de groei van hun Europese cloudactiviteiten te stimuleren

STOCKHOLM, October 9, 2018 /PRNewswire/ --



De grootste operatoronafhankelijke UCaaS-dienstverlener in de Noordse markt, Soluno, bundelt de krachten met de in Nederland gevestigde leverancier van clouddiensten CallHosted. De transactie versterkt ons groothandelsconcept 'mobile first' (primair mobiel) , evenals de marktdekking in Europa.



De gecombineerde entiteit wordt gevormd via een transactie waarbij Soluno CallHosted overneemt en de aandeelhouder van CallHosted op zijn beurt in de SolunoBC Holding AB investeert, terwijl SEB Private Equity daar de meerderheid van de aandelen behoudt. Paul Smissaert, CEO en oprichter van CallHosted, blijft zo een belangrijke rol spelen op operationeel gebied en gaat deel uitmaken van het leiderschapsteam van Soluno.



De transactie vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van Soluno als meest aantrekkelijke toeleverancier van groothandels in Europa en de samengevoegde onderneming ziet verschillende interessante synergieën. Beide bedrijven delen een gemeenschappelijke visie op cloudgebaseerde communicatie en maken gebruik van een gemeenschappelijk softwareplatform voor de distributie en ontwikkeling van communicatiediensten in de cloud. Bovendien vormen de uitwisseling van kennis, automatisering en andere toegevoegde diensten een goede aanvulling voor beide bedrijven, hetgeen weer leidt tot meer waarde voor partners en eindgebruikers in de verschillende markten.



Het accent voor de gecombineerde onderneming blijft liggen op de uitbreiding van activiteiten in Nederland en vervolgens naar andere markten in Europa. Door de krachten te bundelen, kan Soluno zich via CallHosted snel tot een belangrijke integrator in een nieuwe markt ontwikkelen, met bestaande klanten, actieve diensten en medewerkers op locatie.



"Door deze stap combineren we onze gezamenlijke ervaringen om onze klanten het beste te kunnen bieden, niet alleen in Nederland maar ook als onderdeel van onze ambitie om internationaal uit te breiden. Ons aanbod in de cloud wordt ondersteund door probleemloze activering, waardoor we bij onze groei schaalvoordeel optimaal kunnen inzetten. Voor een marktdeelnemer - lees: een onafhankelijke integrator m.b.t. cloudcommunicatie - zijn dit uitstekende uitgangspunten waar het gaat om binnenlandse en internationale uitbreiding. In de cloud nemen we de positie in van toonaangevend systeemintegrator en we creëren daar een optimale ervaring voor klanten, partners en andere deelnemers", geeft Paul Smissaert, oprichter van CallHosted, aan.



"We zijn verheugd om te zien dat CallHosted zich nu bij Soluno voegt; de vaardigheden en aanbiedingen die elkaar aanvullen, zullen zeker een bijdrage leveren aan het versnellen van de internationale groei van Soluno. We zijn onder de indruk van wat CallHosted tot nu toe in Nederland heeft bereikt en we kijken er naar uit om samen het volledige commerciële potentieel van deze kans te realiseren", zegt Mattias Ohde, CEO van SolunoBC AB



In 2018 wordt een omzet van ongeveer 25 miljoen euro verwacht voor het bedrijf, met kantoren in Stockholm, Göteborg en Rotterdam.



Soluno Business Communications AB



SolunoBC is met meer dan 130.000 gebruikers in de cloud de grootste en meest expansieve, operatoronafhankelijke UCaaS-dienstverlener op de Noordse markt. Soluno stimuleert de toekomst van zakelijke communicatie door een 'mobile first'-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.



CallHosted:



CallHosted biedt via een uitgebreid partnernetwerk van gecertificeerde telecom- en ICT-serviceproviders flexibele communicatieoplossingen aan. Door gebruik te maken van het slimme communicatie- en coöperatieplatform Mitel kunnen CallHosted en zijn partners oplossingen aanbieden die voldoen aan de specifieke behoeften van de klant. Het maakt daarbij niet uit of het om een oplossing op locatie gaat of om gehoste, via VMware gevirtualiseerde, private-cloud of hybride oplossing.



Mattias Ohde, CEO Soluno BC, +46(0)31-352-4003, Mattias.ohde@soluno.se

Paul Smissaert, CEO CallHosted, +31(0)-088-0023-7231, p.smissaert@callhosted.nl