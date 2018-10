SBI Formaat organiseert 3e editie Nieuwe vormen van (Mede)zeggenschap

Herontdek de verhoudingen



CAMPUS ZONHEUVEL, DOORN – Op donderdag 29 november organiseert SBI Formaat voor de 3de keer het event Nieuwe Vormen van (Mede)zeggenschap, op Landgoed Zonheuvel te Doorn. Er zijn verschillende vormen van medezeggenschap, iedere organisatie pakt het anders aan. Met dit event wil SBI Formaat deelnemers inspireren om te zoeken naar de vorm die bij deze tijd en eigen organisatie past.







Deze dag staat helemaal in het teken van (mede)zeggenschap. “Wij willen een bijdrage leveren aan organisaties, door te laten zien hoe zeggenschap van medewerkers en medezeggenschap een plek krijgen in een veranderende organisatie”, aldus Coby Franken (trainer/adviseur en medeorganisator). Te beginnen bij de sprekers Jitske Kramer en Wouter Hart, beide inspiratoren voor het event. Ze spreken over het belang om alle medewerkers te betrekken bij de zeggenschap en uit te gaan van de bedoeling in plaats van het systeem. Gebruik alle wijsheid en geef vertrouwen.



Naast methodieken en tips van trainers van SBI Formaat om bezoekers op weg te helpen. Zijn er ook ondernemingsraadleden, HR-professionals en directieleden van verschillende organisaties aanwezig. Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden laten ze zien hoe het anders kan en hoe zij de medezeggenschap inrichten. Daarnaast geven de sociale partners wijze lessen mee waar je rekening mee moeten houden voor goede medezeggenschap.



SBI Formaat heeft meer dan 50 jaar ervaring in de medezeggenschap. Met ruim 40 trainers/adviseurs in dienst blijft SBI Formaat goed op de hoogte van alle trends en ontwikkelingen. Deze expertise wil SBI Formaat delen met iedereen die te maken heeft met medezeggenschap. Zoals OR-leden, ambtelijke secretarissen, directie, HR-medewerkers, etc.







Meer informatie over het event is te vinden op www.sbiformaat.nl/training/nieuwe-vormen-van-medezeggenschap-2018