Wereldberoemd UBS-klokkenluider Bradley Birkenfeld licht het deksel van nog meer corruptie in zijn vervolgpublicatie "Lucifer's Banker UNCENSORED

Meer namen. Meer nooit eerder geziene documenten. Meer corruptie.



VALLETTA, Malta, 9 september 2020 /PRNewswire/ -- Bradley C. Birkenfeld haalde internationale krantenkoppen als spil in de belangrijkste klokkenluiderszaak in de financiële geschiedenis. In zijn eentje ontmaskerde hij het grootste vermogensbeheerbedrijf (UBS) in de wereld en zijn illegale rekrutering, duistere transacties en geheime beschutting van miljarden dollars voor enkele van de rijkste, machtigste en invloedrijkste belastingontduikers in Amerika. De ongekende acties van Birkenfeld brachten niet alleen $ 25 miljard terug naar de Amerikaanse schatkist, maar vernietigden uiteindelijk de eeuwenoude clandestiene praktijken van het onvatbare Zwitserse banksysteem.



Maar zoals het oude gezegde luidt: "Er is geen goede daad die ongestraft blijft", en nadat hij de illegale offshore bankierspraktijken aan het licht bracht en een als geschenk verpakte zaak aan het Amerikaanse ministerie van Justitie voorlegde, werd enkel Birkenfeld naar de federale gevangenis gestuurd in een poging om hem het zwijgen op te leggen en de namen en identiteiten te beschermen van een paar uiterst machtige mensen die zouden worden genoemd. Maar na zijn dertig maanden gevangenisstraf kwam Birkenfeld terug en verwees hij naar zichzelf als "een hamer op zoek naar nagels", meer vastberaden dan ooit. En als beloning omdat hij de Amerikaanse schatkist hielp een grote hoop geld terug te krijgen, kreeg hij een beloning van $ 104 miljoen van de Belastingdienst. Het betrof de grootste uitbetaling in zijn soort ooit in de Amerikaanse geschiedenis.



Naast Birkenfeld's oorspronkelijke aangrijpende verhaal over geheime offshore banktransacties, die lezers een zeldzame blik gunde in de illegale wereld van wie rijk en machtig is, evenals hun daden van hebzucht en hun misdrijven, worden NIEUWE schandalige onthullingen en bewijzen gepresenteerd die direct betrekking hebben op:





"Machtige economische en politieke krachten die profiteerden van de illegale regelingen van Zwitserse banken, probeerden te voorkomen dat deze informatie het daglicht zou zien", aldus Birkenfeld. Het boek "Lucifer's Banker UNCENSORED" (Republic Book Publishers, 30 september) vertelt het verbluffende verhaal van hoe ver het web van corruptie zich uitstrekt. Deze nieuwe, bijgewerkte publicatie is een boek dat iedereen moet lezen tijdens dit cruciale verkiezingsjaar.



