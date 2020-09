BlackBerry AtHoc breidt speciale EU-datacenters om te voldoen aan vereisten voor gegevensresidentie

WATERLOO, Ontario, 9 september 2020 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2910279-1&h=1835304143&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910279-1%26h%3D4239777605%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.blackberry.com%252F%26a%3DBlackBerry%2BLimited&a=BlackBerry+Limited] heeft vandaag bekendgemaakt dat het vanaf nu speciale EU-instanties levert van haar BlackBerry® AtHoc® service, een genetwerkte oplossing voor crisiscommunicatie. Met BlackBerry AtHoc kunnen klanten voldoen aan de EU-wetgeving voor gegevensbescherming en zich voorbereiden op de Publieke Waarschuwingsrichtlijn door het lokaliseren van persoonlijke gegevens in zowel aanvullende datacenters in Nederland en Frankrijk, als in het bestaande datacenter in het VK.



https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg ]



BlackBerry AtHoc, een vooraanstaand managementplatform voor kritieke gebeurtenissen, is al gekozen door het Duitse Ontwikkelingsagentschap GIZ vanwege haar toonaangevende beveiligingsnaleving, ondersteuning in de eigen taal, en eenvoud in gebruik. Het stelt organisaties in staat om situationeel bewustzijn te creëren en hun mensen veilig te houden in tijden van nood, door levering van tweerichtingscommunicatie door de gehele organisatie naar vrijwel ieder apparaat.



"Het versterken van onze klanten met het veiligste communicatieplatform voor toenemende veerkracht en snelle communicatie is essentieel tijdens een crisis," aldus Adam Enterkin, Senior Vicepresident EMEA bij BlackBerry. "Bovendien is het van vitaal belang dat we ons kunnen aanpassen aan nieuwe en bestaande EU-vereisten voor gegevensresidentie via de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met BlackBerry AtHoc's nieuwe, in de EU gevestigde datacenters kunnen wij onze infrastructuur afstemmen en daarmee de behoeften van onze klanten beter ondersteunen over een veilig en betrouwbaar netwerk.



In anticipatie op een meer verbonden toekomst, heeft de EU een nieuwe Richtlijn voor het Europees Wetboek voor Elektronische Communicatie (EECC) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2910279-1&h=2505589340&u=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FEN%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018L1972%26from%3DEN&a=Richtlijn+voor+het+Europees+Wetboek+voor+Elektronische+Communicatie+(EECC)] geïntroduceerd. Onder deze nieuwe richtlijn, moeten alle EU-lidstaten in 2022 een publiek waarschuwingssysteem hebben opgericht ter bescherming van hun burgers. Het systeem zal waarschuwingen sturen naar alle mobiele telefoons van burgers en bezoekers in een bepaald gebied in het geval van een natuurramp, terroristische aanslag of andere onvoorziene gebeurtenis in het gebied.



Als leider op het vlak van gegevensveiligheid en regelnaleving, stelt BlackBerry AtHoc organisaties in staat om veilig te communiceren met hun personeel en andere organisaties via ieder apparaat, van mobiele apps tot sirenes en van desktops tot bouwsystemen zoals brandwerende panelen. BlackBerry AtHoc gebruikt de kracht van mobiliteit, hybride cloud en het IP-netwerk voor het leveren van één uniforme en veilige eindoplossing, die in staat is tot realtime samenwerking en kritieke bedrijfsactiviteiten draaiende houdt.



Klanten kunnen al opteren voor ontvangst van persoonlijke en waarschuwingsgegevens die worden gehost in de EU. Kijk voor meer informatie over BlackBerry AtHoc op www.athoc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2910279-1&h=3623037013&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910279-1%26h%3D2789945237%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.athoc.com%252F%26a%3Dwww.athoc.com&a=www.athoc.com].



Over BlackBerry BlackBerry verzorgt intelligente beveiligingssoftware en -diensten aan ondernemingen en overheden over de hele wereld. Het bedrijf beveiligt meer dan 500 miljoen eindpunten, waaronder 175 miljoen autoʹs op de weg vandaag de dag. Het in Waterloo, Ontario gevestigde bedrijf benut AI en machine learning voor levering van innovatieve oplossingen op het gebied van cyberbeveiliging, veiligheid en dataprivacy, en is leider op het vlak van eindpuntveiligheidsmanagement, encryptie en ingebedde systemen. BlackBerry's visie is helder: het beveiligen van een verbonden toekomst die je kunt vertrouwen.



BlackBerry. Intelligente Veiligheid. Overal.



Kijk voor meer informatie op BlackBerry.com en volg ons @BlackBerry.



Handelsmerken, met inbegrip van maar niet beperkt tot BLACKBERRY en EMBLEM Design zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van BlackBerry Limited, en de exclusieve rechten van zulke handelsmerken zijn nadrukkelijk voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. BlackBerry is niet verantwoordelijk voor enige producten of diensten van derden.



Mediacontact: BlackBerry Media Relations +1 (519) 597-7273 mediarelations@BlackBerry.com [mailto:mediarelations@BlackBerry.com]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2910279-1&h=316706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910279-1%26h%3D294550672%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F726868%252FBlackBerry_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F726868%252FBlackBerry_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F726868%2FBlackBerry_Logo.jpg]



Web site: https://www.blackberry.com/