Ondernemingen vertrouwen wereldwijd in toenemende mate op digitale veerkracht tijdens het 'nieuwe normaal'

- CxO's uit meerdere industrieën identificeren strategieën om de wereldwijde pandemie te doorbreken bij Mindtree en Everest Group 'Mogelijkhedenforums'



WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 9 september 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een toonaangevend bedrijf op het gebied van digitale transformatie en technologiediensten, en advies- en onderzoeksbureau Everest Group werkte samen met vooraanstaande CxO's uit verschillende industrieën via een reeks rondetafelgesprekken --'Mogelijkhedenforums' - om beste praktijken te identificeren en te delen om zo effectief mogelijk om te gaan met zakelijke uitdagingen die zijn ontstaan door de COVID-19-pandemie. Digitale veerkracht en bedrijfscontinuïteit kwamen naar voren als de belangrijkste gebieden voor technologie-investeringen om te overleven en te gedijen.



https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]



Bedrijven investeren steeds meer in tools en strategieën om uit de pandemie te komen als veerkrachtiger bedrijven, waarbij ze hun initiatieven voor digitalisering en cloud-acceptatie versnellen. Tijdens de pandemie hebben bedrijven in verschillende industrieën een meetbaar rendement op investeringen in deze inspanningen tot digitalisering en modernisering gerealiseerd.



"Een van de lessen die uit de pandemie is getrokken, is dat veel organisaties niet snel genoeg naar digitale transformatiemogelijkheden hebben gekeken", zegt Peter Bendor-Samuel, CEO van Everest Group. "Deze organisaties beseffen hoe belangrijk het is om plannen voor digitale weerbaarheid te implementeren en evalueren opnieuw hun plannen voor digitalisering. Dit zal hen in staat stellen veerkrachtiger te worden."



De rondetafelgesprekken resulteerden in drie vereisten:





-- Ontwikkel duurzame financieringsmodellen. Het is cruciaal om

investeringen in digitale technologie in evenwicht te brengen met

fiscale voorzichtigheid, gezien de wereldwijde bedrijfsonderbreking als

gevolg van de pandemie. Door de kostenstijgingen van technologische

initiatieven af te vlakken en geld te besparen, kunnen IT-organisaties

duurzame financiering vinden voor digitale projecten.

-- Ontwikkel verkoop- en distributiemodellen. Vereisten voor sociale

afstand hebben de verwachtingen van klanten over ervaringen veranderd.

Door zero-touch, zelfbedieningskiosken of contactloze ervaringen in te

schakelen, kan het vertrouwen van de klant worden hersteld. Het bieden

van omnichannel-ervaringen die worden versterkt door fysieke en digitale

modellen voor verkoop en levering, is een initiatief dat door nieuwe

technologie geleid wordt.

-- Heroverweeg talent- en personeelsmanagementmodellen om de productiviteit

te verhogen. Bedrijven passen meer gedistribueerde, flexibele

methodologieën toe om technologieteams productiever te maken en

schaalbare initiatieven voor strategische transformatie te stimuleren.

"De pandemie heeft een enorme paradigmaverschuiving in gang gezet in de manier waarop diensten worden ingekocht, geconsumeerd en beheerd", aldus Venu Lambu, President, Global Markets, Mindtree. "Bedrijven stappen steeds meer over van implementatie van technologieën op de eigen locatie naar de cloud en as-a-service, automatisering en digitalisering van hun kernsystemen. Met onze diepe wortels in digitale en cloud-technologieën is Mindtree goed gepositioneerd om voorop te lopen in deze nieuwe modellen voor het leveren en afnemen van deze service."



De virtuele Mogelijkhedenforums, die alleen op uitnodiging toegankelijk waren, werden gemodereerd door Everest Group en gehost door Mindtree. Managementvertegenwoordigers uit de reisbranche, de verpakkingsindustrie voor consumentengoederen, de transportsector, de verzekeringsbranche, de horeca, de financiële sector, de detailhandel en de productie-industrie namen deel aan het forum.



Meer informatie over de gesprekken vindt u hier [https://possible.mindtree.com/redefining-possibilities-to-ensure-post-covid19-pandemic-readiness.html?utm_source=organic&utm_medium=web&utm_campaign=Everest_Post_Pandemic_Readiness].



Over Mindtree



Mindtree [NSE: MINDTREE] is een wereldwijd, technologisch advies- en dienstenbedrijf dat ondernemingen helpt schaalgrootte te combineren met behendigheid om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital", in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 290 opdrachten van zakelijke klanten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller op de markt te brengen. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan bewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 15 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste plekken om te werken, elke dag belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit meer dan 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds". Kijk voor meer informatie over ons op www.mindtree.com [https://www.mindtree.com/] of volg ons op @Mindtree.



Alle hierin vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van de geregistreerde eigenaren ervan.



Neem voor meer informatie contact op met:



INDIA



Tanuja Singh

Mindtree

+91-9741000266

Tanuja.Singh@mindtree.com [mailto:Tanuja.Singh@mindtree.com]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg]