Servero 100% Appelmoes wint FoodAward en één van de drie TopAwards

Servero 100% Appelmoes heeft een FoodAward gewonnen en kreeg een eervolle vermelding middels een bronzen TopAward. “We zijn natuurlijk super trots dat we als jong, nieuw A-merk deze waardering krijgen” aldus Marketing Manager Elke Schroevers. Servero wil consumenten helpen aan de dagelijkse portie gezondheid. Onze missie is om het goede van groente en fruit zoveel mogelijk te behouden door tijdens het verwerken niets toe te voegen én toch de lekkerste te zijn. Dat noemen we ‘natuurlijk de lekkerste’.



Door te investeren in een innovatieve technologie maken we appelmoes van 100% appel – zonder enige toevoeging, dus ook geen suiker – mét de volle, friszoete smaak die consumenten van appelmoes verwachten.” Servero 100% Appelmoes is een groot succes en valt in de smaak bij consumenten. Het is verkrijgbaar in glazen potten en cups. En er zijn drie varianten: 100% Appelmoes Original, Met Stukjes en Biologisch. Voor elk wat wils.



De FoodAwards is een initiatief van vakblad FoodPersonality en beloont de beste supermarkt introducties van het jaar. Dit jaar zijn 92 introducties geselecteerd. Zowel de stem van de consument als het oordeel van de vakjury is bepalend voor het eindoordeel. De vakjury prees Servero voor de introductie van een nieuwe appelmoes zonder toegevoegde suiker. “Appelmoes was ineens niet meer oubollig en weer helemaal bij de tijd. Een tijd waarin de consument verlangt naar producten zonder toegevoegde suiker met een volle smaak. Servero 100% Appelmoes verdient daarom een eervolle derde plaats in de rangschikking van de FoodAwards.”



Servero bracht met 100% Appelmoes een ingedutte categorie die al jaren daalde terug naar groei. Op dit moment breidt Servero de productrange uit met meer 100% fruit producten, zoals Servero 100% Fruit to Go en Servero Slurpfruit 100% fruit. “Op basis van dezelfde innovatieve technologie als bij 100% Appelmoes, verjongen we nu ook de categorie knijpfruit met natuurlijk de lekkerste 100% fruit snacks. We hopen het daarmee voor consumenten makkelijker te maken om aan de dagelijkse portie gezondheid te komen.” aldus Schroevers. “En er komt nog veel meer moois aan.”